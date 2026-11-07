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AO VIVO: Siga Atlético-MG x Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil

Grêmio está na frente em 2 x 0 no agregado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 16:47
Atualizado há 1 minutos
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Arena MRV, estádio do Atlético Mineiro, lotado para partida de futebol
Arena MRV, estádio do Atlético-MG (Foto: Eduardo Statuti)

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Depois de vencer por 2 a 0 na partida de ida, em Porto Alegre, o Tricolor tem a vantagem do empate e pode perder por um gol de diferença para avançar à decisão. O Galo precisa vencer por dois gols para levar a disputa aos pênaltis ou por três ou mais para garantir a classificação no tempo regulamentar. Siga a decisão em tempo real aqui no Lance!.

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Arena MRV, estádio do Atlético Mineiro, lotado para partida de futebol
Arena MRV, estádio do Atlético-MG (Foto: Eduardo Statuti)

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Ficha técnica
ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

🏆 Competição: Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2026
📆 Data e horário: sábado, 7 de novembro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
📺 Transmissão: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

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