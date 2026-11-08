Vasco e Palmeiras entram em campo neste domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, com dois argentinos que podem ter papel determinante na definição do confronto. De um lado, Flaco López, principal referência ofensiva da equipe paulista e dono de um retrospecto especialmente positivo diante do Cruz-Maltino. Do outro, Alan Lescano, que precisou de pouco tempo para conquistar espaço no time de Pedro Emanuel e se transformar em uma das principais peças do meio-campo vascaíno.

O Palmeiras chega à decisão em vantagem após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Nubank Parque. Para o Vasco, a missão será buscar a virada diante de sua torcida. Assim, o desempenho dos dois argentinos ganha ainda mais importância, embora eles exerçam funções diferentes em suas equipes.

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Flaco López tem histórico favorável contra o Vasco

Contratado pelo Palmeiras em 2022, Flaco López se consolidou como uma das principais armas ofensivas do clube paulista. Com 239 partidas disputadas, 81 gols e 26 assistências, o centroavante acumula números expressivos desde sua chegada ao futebol brasileiro.

O Vasco, inclusive, é a equipe contra a qual o argentino mais balançou as redes: são seis gols marcados diante do Cruz-Maltino. O retrospecto coloca o atacante como uma das principais preocupações da defesa vascaína para o confronto decisivo.

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Flaco López e Sosa disputam a bola em Vasco e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Além da capacidade de finalização, Flaco também participa da construção ofensiva. O jogador lidera o ranking de passes decisivos do Palmeiras, característica que amplia sua influência no setor ofensivo e exige atenção dos defensores adversários.

Com média de 2,2 finalizações por partida e participação direta em um gol a cada 131 minutos, o argentino reúne características de um atacante capaz de decidir tanto dentro quanto fora da área.

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Lescano virou referência criativa do Vasco

Se Flaco López representa a força ofensiva do Palmeiras, Alan Lescano é um dos principais responsáveis pela articulação do meio-campo vascaíno. Contratado junto ao Argentinos Juniors na última janela de transferências, o meia precisou de menos de dois meses para se firmar entre os titulares de Pedro Emanuel.

São 11 partidas pelo Vasco, dez delas como titular, além de três gols marcados. Mas é na construção das jogadas que o argentino tem apresentado seu principal diferencial.

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Desde sua estreia pelo clube, Lescano lidera o elenco em passes decisivos, com 20. O número supera os 17 de Facundo Colidio, segundo colocado, e os 13 de Cuiabano. O levantamento evidencia a importância do meia na criação de oportunidades para os companheiros.

O jogador também aparece entre os destaques na criação de grandes chances. Desde sua chegada, foram duas oportunidades claras criadas, mesmo número de Cuiabano e abaixo apenas de Puma Rodríguez, Bruno Duarte e David, que somam três cada.

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Com média de 1,8 passe decisivos por partida e 88% de aproveitamento nos passes, Lescano se tornou uma peça importante para dar dinâmica ao setor de criação do Vasco. Sua capacidade de encontrar espaços e conectar o meio-campo ao ataque pode ser fundamental para a equipe buscar o resultado necessário na semifinal.

Lescano, jogador do Vasco, durante partida contra o Coritiba no Estádio São Januário, pelo Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Argentinos podem ter protagonismo

Com características distintas, Flaco López e Alan Lescano representam duas das principais armas de Palmeiras e Vasco para o confronto deste domingo. Enquanto o atacante palmeirense carrega o retrospecto positivo diante do Cruz-Maltino e a responsabilidade de transformar oportunidades em gols, o meia vascaíno tem a missão de organizar o jogo e abastecer o setor ofensivo.

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Em uma semifinal na qual o Vasco precisa reverter a desvantagem construída no primeiro encontro, a influência dos dois argentinos pode ajudar a definir quem ficará com uma vaga na decisão da Copa do Brasil.