Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Sport, Náutico e Santa Cruz: trio pernambucano volta a disputar a Série B após 22 anos

Os três rivais estarão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 09:35
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Sport Recife, com listras pretas e vermelhas, domina a bola em jogo da Série B diante do adversário de branco.
Com a derrota para o Operário-PR, o Sport deu adeus a chance do acesso (Foto: Dido Henrique/ Sport)

O futebol pernambucano terá um reencontro importante no Campeonato Brasileiro de 2027. Pela primeira vez em 22 anos, Sport, Náutico e Santa Cruz disputarão juntos a Série B, repetindo um cenário que não acontece desde 2005. A definição do Trio de Ferro foi consolidada após a derrota do Timbu por 3 a 0 para o CRB, resultado que também encerrou as possibilidades matemáticas de acesso do Leão à elite nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os três clubes chegam à próxima temporada por caminhos diferentes. Enquanto o Náutico assegurou sua permanência na segunda divisão, o Sport não conseguiu alcançar a zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A. Já o Santa Cruz conquistou a promoção após disputar a terceira divisão em 2026.

continua após a publicidade

O reencontro reúne novamente os principais representantes do futebol pernambucano em uma mesma competição nacional, com a rivalidade estadual também presente na disputa por uma vaga na elite.

Série B de 2027 terá reencontro histórico do Trio de Ferro

A última temporada em que Sport, Náutico e Santa Cruz estiveram juntos na Série B foi em 2005. Naquela edição, os três clubes tiveram campanhas bastante diferentes, com o Tricolor conquistando o acesso à primeira divisão.

continua após a publicidade

O Santa Cruz terminou o campeonato na segunda colocação e garantiu seu retorno à Série A. O Náutico também chegou à fase decisiva, disputando o quadrangular final em uma campanha marcada pela histórica Batalha dos Aflitos, contra o Grêmio.

O Sport, por sua vez, não conseguiu brigar pelo acesso e terminou a competição na 17ª posição, envolvido na luta contra o rebaixamento.

Mais de duas décadas depois, os rivais voltarão a dividir a segunda divisão nacional. A edição de 2027 terá um novo capítulo da rivalidade pernambucana, agora com os três clubes buscando objetivos na mesma competição.

continua após a publicidade

Santa Cruz provoca rivais após permanência na Série B

Náutico garante permanência após escapar do rebaixamento

O Náutico enfrentou dificuldades ao longo da Série B de 2026 e passou boa parte do campeonato preocupado com a possibilidade de rebaixamento. Entretanto, o Timbu conseguiu reagir na reta final e confirmou sua permanência na competição.

A vitória sobre o Avaí foi determinante para assegurar a continuidade do clube na segunda divisão em 2027. Com a situação definida, a derrota por 3 a 0 para o CRB não alterou o destino alvirrubro no campeonato.

continua após a publicidade
Jogadores do Náutico disputam a bola em jogo da Série B diante de torcida no estádio.
Náutico perdeu para o CRB por 3 a 0 (Foto: Rafael Vieira/CNC)

Sport fica sem chances de acesso à Série A

O Sport não conseguiu confirmar a reação necessária para continuar na briga por uma vaga na primeira divisão. Depois de alimentar o objetivo de alcançar a zona de classificação para os playoffs, o Leão viu suas possibilidades matemáticas serem encerradas.

A derrota do Náutico para o CRB confirmou o fim das chances rubro-negras de alcançar o acesso. Com o resultado, o time pernambucano não poderá mais ultrapassar o clube alagoano na classificação.

continua após a publicidade

A campanha também foi marcada pela instabilidade no comando técnico. Ao longo da competição, quatro treinadores passaram pelo Sport, em uma temporada na qual a equipe não conseguiu manter regularidade suficiente para alcançar o objetivo.

Jogador do Sport Recife, com listras pretas e vermelhas, domina a bola em jogo da Série B diante do adversário de branco.
Sport perdeu para o Operário-PR por 3 a 2 (Foto: Dido Henrique/ Sport)

Santa Cruz conquista acesso e completa o trio pernambucano

O Santa Cruz foi o terceiro integrante do futebol pernambucano a confirmar presença na Série B de 2027. Após disputar a terceira divisão nesta temporada, o Tricolor conseguiu retornar à segunda divisão nacional.

continua após a publicidade

A classificação para o quadrangular decisivo veio na última vaga disponível da primeira fase. Na etapa seguinte, porém, a equipe apresentou desempenho expressivo e confirmou o acesso.

Com a promoção, o Santa Cruz encerrou sua passagem pela Série C e voltará a disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Marlon celebra a classificação do Grêmio com os companheiros em campo

Grêmio

Marlon detalha sacrifício para jogar em Atlético-MG x Grêmio

Há 36 minutos
Justino e Edenílson do Botafogo se abraçam em celebração no estádio durante a partida.

Botafogo

Mudanças fazem bem ao Botafogo, que volta a competir à altura

Há 36 minutos
Marlon Freitas domina a bola marcado por Ramon Rique no triunfo do palmeiras sobre o Vasco

Fora de Campo

Vidente aponta finalista de Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil

Há 1 hora
Técnico do Atlético MG na linha lateral, torcedores do Grêmio ao fundo, no jogo Atlético MG x Grêmio.

Atlético Mineiro

Análise: Atlético-MG cai na Copa do Brasil por ineficiência ofensiva e defensiva

Há 2 horas
Memphis durante aquecimento

Corinthians

Chances de rebaixamento do Corinthians passam de 50%

Há 2 horas
Três jogadores disputam a bola em frente ao gol, com goleiro verde, jogador com camisa preta e branca e atacante de vermelho.

Vasco

Jorginho relembra virada histórica sobre o Palmeiras e vê Vasco capaz de repetir feito

Há 2 horas
Mais LANCE!
Mauricio (18) do time verde disputa a bola com adversário de uniforme branco e preto em partida de futebol.

IA crava finalista de Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil

Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo.

Torcida do Flamengo reage à fala de Kaio Jorge: 'É nítido'

Neymar e Gabigol juntos no Santos

Gabigol elogia união do elenco, exalta Neymar e Coutinho e diz: 'Grupo fenomenal'

Dorival Jr., técnico do São Paulo

Lesões, saídas e improvisos: São Paulo tem dor de cabeça na zaga em 2026

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/11/2026)

Zagueiro Kannemann e o treinador Renato Gaúcho depois da vaga do Grêmio a final da Copa do Brasil

Renato Gaúcho cita jogo contra o Flamengo após classificação do Grêmio: 'Sei o que faço'

Lyanco em corredor da Arena do Grêmio, com fones de ouvido, camiseta branca e mochila nas costas

Paulo Bracks explica ausência de Lyanco: 'Problema pessoal'

Paulo Bracks,CSO do Atlético

Paulo Bracks avalia 'incompetência' do Atlético-MG e peso de estar em três competições

Jogadores do Grêmio celebram o gol de empate contra o Atlético.

Grêmio se classifica para a Libertadores, mas pode ficar fora; entenda

Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'

Avaí x São Bernardo: duelo de futebol em campo com jogadores disputando a bola (Fabiano Rateke)

De virada, Avaí vence São Bernardo e respira por aparelhos na Série B 2026

Eduardo Domínguez, técnico do Atlético-MG em eliminação

Torcida do Atlético-MG manda recado a Eduardo Domínguez após eliminação

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira esclarece polêmica em Atlético-MG e Grêmio pela Copa do Brasil