Sport, Náutico e Santa Cruz: trio pernambucano volta a disputar a Série B após 22 anos
Os três rivais estarão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2027
O futebol pernambucano terá um reencontro importante no Campeonato Brasileiro de 2027. Pela primeira vez em 22 anos, Sport, Náutico e Santa Cruz disputarão juntos a Série B, repetindo um cenário que não acontece desde 2005. A definição do Trio de Ferro foi consolidada após a derrota do Timbu por 3 a 0 para o CRB, resultado que também encerrou as possibilidades matemáticas de acesso do Leão à elite nacional.
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Os três clubes chegam à próxima temporada por caminhos diferentes. Enquanto o Náutico assegurou sua permanência na segunda divisão, o Sport não conseguiu alcançar a zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A. Já o Santa Cruz conquistou a promoção após disputar a terceira divisão em 2026.
O reencontro reúne novamente os principais representantes do futebol pernambucano em uma mesma competição nacional, com a rivalidade estadual também presente na disputa por uma vaga na elite.
Série B de 2027 terá reencontro histórico do Trio de Ferro
A última temporada em que Sport, Náutico e Santa Cruz estiveram juntos na Série B foi em 2005. Naquela edição, os três clubes tiveram campanhas bastante diferentes, com o Tricolor conquistando o acesso à primeira divisão.
O Santa Cruz terminou o campeonato na segunda colocação e garantiu seu retorno à Série A. O Náutico também chegou à fase decisiva, disputando o quadrangular final em uma campanha marcada pela histórica Batalha dos Aflitos, contra o Grêmio.
O Sport, por sua vez, não conseguiu brigar pelo acesso e terminou a competição na 17ª posição, envolvido na luta contra o rebaixamento.
Mais de duas décadas depois, os rivais voltarão a dividir a segunda divisão nacional. A edição de 2027 terá um novo capítulo da rivalidade pernambucana, agora com os três clubes buscando objetivos na mesma competição.
Santa Cruz provoca rivais após permanência na Série B
Náutico garante permanência após escapar do rebaixamento
O Náutico enfrentou dificuldades ao longo da Série B de 2026 e passou boa parte do campeonato preocupado com a possibilidade de rebaixamento. Entretanto, o Timbu conseguiu reagir na reta final e confirmou sua permanência na competição.
A vitória sobre o Avaí foi determinante para assegurar a continuidade do clube na segunda divisão em 2027. Com a situação definida, a derrota por 3 a 0 para o CRB não alterou o destino alvirrubro no campeonato.
Sport fica sem chances de acesso à Série A
O Sport não conseguiu confirmar a reação necessária para continuar na briga por uma vaga na primeira divisão. Depois de alimentar o objetivo de alcançar a zona de classificação para os playoffs, o Leão viu suas possibilidades matemáticas serem encerradas.
A derrota do Náutico para o CRB confirmou o fim das chances rubro-negras de alcançar o acesso. Com o resultado, o time pernambucano não poderá mais ultrapassar o clube alagoano na classificação.
A campanha também foi marcada pela instabilidade no comando técnico. Ao longo da competição, quatro treinadores passaram pelo Sport, em uma temporada na qual a equipe não conseguiu manter regularidade suficiente para alcançar o objetivo.
Santa Cruz conquista acesso e completa o trio pernambucano
O Santa Cruz foi o terceiro integrante do futebol pernambucano a confirmar presença na Série B de 2027. Após disputar a terceira divisão nesta temporada, o Tricolor conseguiu retornar à segunda divisão nacional.
A classificação para o quadrangular decisivo veio na última vaga disponível da primeira fase. Na etapa seguinte, porém, a equipe apresentou desempenho expressivo e confirmou o acesso.
Com a promoção, o Santa Cruz encerrou sua passagem pela Série C e voltará a disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
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