Globo muda narrador de Vasco x Palmeiras após ausência de Luis Roberto; saiba quem
Gustavo Villani será o narrador da partida deste domingo (8), após a morte da mãe do jornalista, aos 92 anos
A transmissão de Vasco x Palmeiras, neste domingo (8), terá uma mudança na equipe da Globo. Gustavo Villani será o responsável pela narração da partida, substituindo Luis Roberto, que estava inicialmente escalado para o confronto.
A alteração ocorre após a morte de Ana, mãe de Luis Roberto, aos 92 anos, no último sábado (7). O narrador comunicou a perda nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à mãe, conhecida carinhosamente como Dona Tianinha.
Na publicação, Luis Roberto relembrou a importância de Ana na criação dos filhos e os valores transmitidos por ela. O jornalista também destacou o apoio recebido durante o tratamento contra um câncer, diagnosticado em abril deste ano.
— Dona Tianinha partiu hoje. Neste plano, teve uma vida plena! Nos tempos difíceis, era a mulher que jamais deixou faltar comida no prato dos filhos. Educação, correção, princípios! Seu legado bate forte nos corações de todos de nossa família — escreveu.
Além de Gustavo Villani na narração, a transmissão da Globo terá os comentários de Júnior e Paulo Nunes. Vasco e Palmeiras se enfrentam às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro duelo, realizado em São Paulo, o time de Abel Ferreira venceu por 1 a 0, gol de Mauricio.
Serviço do jogo
- Jogo: Vasco x Palmeiras
- Data: domingo (8)
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro
- Competição: semifinal da Copa do Brasil
- Transmissão: Globo, ge TV, sportv, Premiere e Amazon Prime
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