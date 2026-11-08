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Vasco vê semifinal contra o Palmeiras como caminho para se garantir na Libertadores

Cruz-Maltino precisa reverter derrota por 1 a 0 no jogo de ida para chegar à decisão da Copa do Brasil

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 12:00
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Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil

O Vasco tem mais do que uma vaga na final da Copa do Brasil em jogo na semifinal contra o Palmeiras. Além da possibilidade de conquistar um título que escapou por pouco em 2026, o Cruz-Maltino pode garantir um caminho para voltar a disputar a Libertadores na próxima temporada. As equipes se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. No primeiro confronto, o Alviverde venceu por 1 a 0.

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Pela primeira vez, o vice-campeão da Copa do Brasil também terá a possibilidade de disputar a Libertadores. O vencedor do torneio garante vaga direta na fase de grupos, enquanto o segundo colocado terá a oportunidade de chegar à principal competição do continente por meio da fase preliminar. Com isso, uma classificação à final já representaria um passo importante para o Vasco, que não disputa a Libertadores desde 2018, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

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A possibilidade ganha ainda mais importância diante do cenário vivido pelo clube ao longo da temporada. O primeiro semestre foi marcado por um desempenho abaixo das expectativas, com alguns momentos positivos durante a passagem de Renato Gaúcho. A equipe, porém, só conseguiu apresentar uma evolução mais consistente após a chegada de Pedro Emanuel, depois da pausa para a Copa do Mundo e da abertura da janela de transferências do meio do ano.

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Naquele momento, o Vasco também já tinha a perspectiva de avanço no processo de venda da SAF. Com a expectativa de entrada de um novo investidor, a diretoria passou a ter condições de buscar jogadores de maior nível no mercado, reforçando o elenco para a sequência da temporada.

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Mauricio (18) do time verde disputa a bola com adversário de uniforme branco e preto em partida de futebol.
Flaco López e Sosa disputam a bola em Vasco e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O cenário para 2027

A próxima temporada também pode representar um novo momento financeiro e esportivo para o Vasco. A expectativa é que as etapas burocráticas envolvendo a entrada da Almirante Participações S.A., empresa do empresário Marcos Lamacchia, como nova investidora da SAF, estejam concluídas.

Com o processo finalizado, o clube poderá trabalhar com um cenário de maior capacidade de investimento na próxima janela de transferências. A possibilidade de disputar a Libertadores também seria um atrativo para a chegada de reforços e elevaria o nível de competitividade do elenco.

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Por isso, a semifinal contra o Palmeiras representa uma oportunidade importante para o planejamento vascaíno. Além de manter vivo o sonho de conquistar a Copa do Brasil, avançar à decisão pode aproximar o clube de um retorno à Libertadores após oito anos.

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