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AO VIVO: Bragantino x Internacional pela semifinal da Copa do Brasil Feminina

As equipes se enfrentam pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 10:30
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Bragantino e Internacional se enfrentam neste domingo (8), às 11h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Feminina de 2026. A partida será disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e definirá um dos finalistas da competição. O confronto terá transmissão ao vivo e com imagens pelo Lance!TV, com narração de Felipe Ruggeri e comentários de Igor Reis.

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Cenário da decisão

O Internacional saiu na frente na disputa por uma vaga na final. No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, as Gurias Coloradas venceram o Red Bull Bragantino por 3 a 1, com gols de Valéria Cantuário, Lelê e Sole Jaimes. Camila Ambrósio marcou o único gol das visitantes.

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Com o resultado, o Colorado pode perder por até um gol de diferença no confronto de volta que garante a classificação. Caso o Bragantino vença por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Para avançar diretamente no tempo normal, as Bragantinas precisam de uma vitória por três ou mais gols de vantagem.

Jogadora do Internacional celebra gol contra o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina.
Valéria comemora o gol marcado pelo Internacional sobre o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Divulgação / Flickr Internacional)

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Outra semifinal

Após empate em 0 a 0 no primeiro jogo, Flamengo venceu o Bahia por 3 a 2 neste sábado, no estádio Luso-Brasileiro. O Rubro-Negro garantiu a primeira vaga para a decisão e agora aguarda o confronto entre Bragantino e Internacional para conhecer o seu rival na grande final.

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