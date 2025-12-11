Acima do limite, Botafogo é clube 'mais estrangeiro' do Brasil e pode ampliar marca na janela
Alvinegro está próximo de fechar contratação de uruguaio para 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Com o retorno de empréstimo de Diego Hernández e o fim de contrato de Gonzalo Mastriani, o Botafogo continua com 12 jogadores estrangeiros no elenco, maior marca do Brasileirão ao lado do Grêmio. E o número deve aumentar: o provável primeiro reforço da janela é o uruguaio Lucas Villalba.
Botafogo volta a apostar em promessa uruguaia; compare números
Botafogo
Botafogo é condenado a pagar dívida milionária pela compra de Almada e corre risco de transfer ban
Botafogo
Botafogo inscreve Montoro, Barrera, Nathan e Kadir na Copinha 2026
Botafogo
O limite de atletas de fora do Brasil relacionados para jogos do campeonato nacional é de nove por clube — a demanda dos times nos últimos anos fez a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentar de cinco para sete e depois novamente. Em meio a lesões, suspensões e escolhas técnicas, a regra não foi um empecilho para Davide Ancelotti ao longo do ano. O máximo de estrangeiros titulares em jogo do Brasileiro foram cinco — contra o Mirassol na 12ª rodada.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Sem contar o possível reforço, o elenco do Botafogo tem 12 estrangeiros de oito nacionalidades diferentes, muitos com potencial de eventual titularidade. Se as movimentações da janela fizerem o número crescer ainda mais, Ancelotti pode ter dor de cabeça em partidas de competições nacionais. Vale ressaltar, porém, que na Libertadores não há esse limite.
Os estrangeiros do Botafogo
Cristhian Loor (Equador)
Alexander Barboza (Argentina)
Bastos (Angola)
Mateo Ponte (Uruguai)
Jefferson Savarino (Venezuela)
Álvaro Montoro (Argentina)
Santi Rodríguez (Uruguai)
Jordan Barrera (Colômbia)
Diego Hernández (Uruguai)
Joaquín Correa (Argentina)
Chris Ramos (Espanha)
Kadir Barría (Panamá)
Estrangeiros por elenco do Brasileirão atualmente
Botafogo: 12
Grêmio: 12
Fluminense: 11
São Paulo: 11
Flamengo: 10
Athletico-PR: 10
- Abaixo do limite de relacionados por jogo -
Santos: 9
Vasco: 9
Internacional: 9
Palmeiras: 8
Bragantino: 8
Corinthians: 8
Cruzeiro: 6
Atlético-MG: 6
Vitória: 6
Remo: 6
Bahia: 5
Coritiba: 4
Chapecoense: 2
Mirassol: nenhum
➡️ Botafogo volta a apostar em promessa uruguaia; compare números
Mais um estrangeiro no Botafogo?
A oferta enviada pela SAF de John Textor ao Nacional para contratar Lucas Villalba foi aceita. Os clubes aguardavam um terceiro envolvido, o Montevideo City Torque, ex-time do atacante, que tinha prioridade para cobertura de propostas. O prazo de cinco dias para a equipe se posicionar sobre o interesse de igualar a oferta expirou nessa terça-feira (9), sem sinalização, deixando o caminho aberto para o Botafogo. O vínculo, caso o acordo seja firmado, será de quatro temporadas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias