Botafogo

Acima do limite, Botafogo é clube 'mais estrangeiro' do Brasil e pode ampliar marca na janela

Alvinegro está próximo de fechar contratação de uruguaio para 2026

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
05:00
Jordan Barrera e Álvaro Montoro colocam óculos escuros para comemorar gol contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)
Com o retorno de empréstimo de Diego Hernández e o fim de contrato de Gonzalo Mastriani, o Botafogo continua com 12 jogadores estrangeiros no elenco, maior marca do Brasileirão ao lado do Grêmio. E o número deve aumentar: o provável primeiro reforço da janela é o uruguaio Lucas Villalba.

O limite de atletas de fora do Brasil relacionados para jogos do campeonato nacional é de nove por clube — a demanda dos times nos últimos anos fez a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentar de cinco para sete e depois novamente. Em meio a lesões, suspensões e escolhas técnicas, a regra não foi um empecilho para Davide Ancelotti ao longo do ano. O máximo de estrangeiros titulares em jogo do Brasileiro foram cinco — contra o Mirassol na 12ª rodada.

Sem contar o possível reforço, o elenco do Botafogo tem 12 estrangeiros de oito nacionalidades diferentes, muitos com potencial de eventual titularidade. Se as movimentações da janela fizerem o número crescer ainda mais, Ancelotti pode ter dor de cabeça em partidas de competições nacionais. Vale ressaltar, porém, que na Libertadores não há esse limite.

Os estrangeiros do Botafogo

Cristhian Loor (Equador)
Alexander Barboza (Argentina)
Bastos (Angola)
Mateo Ponte (Uruguai)
Jefferson Savarino (Venezuela)
Álvaro Montoro (Argentina)
Santi Rodríguez (Uruguai)
Jordan Barrera (Colômbia)
Diego Hernández (Uruguai)
Joaquín Correa (Argentina)
Chris Ramos (Espanha)
Kadir Barría (Panamá)

Barboza e Savarino, referências do Botafogo e estrangeiros, comemoram juntos em jogo do Brasileirão (Foto: Maga Jr / Agência F8 / Gazeta Press)
Barboza e Savarino, referências do Botafogo e estrangeiros, comemoram juntos em jogo do Brasileirão (Foto: Maga Jr / Agência F8 / Gazeta Press)

Estrangeiros por elenco do Brasileirão atualmente

Botafogo: 12
Grêmio: 12
Fluminense: 11
São Paulo: 11
Flamengo: 10
Athletico-PR: 10
- Abaixo do limite de relacionados por jogo -
Santos: 9
Vasco: 9
Internacional: 9
Palmeiras: 8
Bragantino: 8
Corinthians: 8
Cruzeiro: 6
Atlético-MG: 6
Vitória: 6
Remo: 6
Bahia: 5
Coritiba: 4
Chapecoense: 2
Mirassol: nenhum

Mais um estrangeiro no Botafogo?

A oferta enviada pela SAF de John Textor ao Nacional para contratar Lucas Villalba foi aceita. Os clubes aguardavam um terceiro envolvido, o Montevideo City Torque, ex-time do atacante, que tinha prioridade para cobertura de propostas. O prazo de cinco dias para a equipe se posicionar sobre o interesse de igualar a oferta expirou nessa terça-feira (9), sem sinalização, deixando o caminho aberto para o Botafogo. O vínculo, caso o acordo seja firmado, será de quatro temporadas.

Lucas Villalba é abraçado por Romero em jogo entre Nacional e Bahia na Arena Fonte Nova pela Libertadores (Foto: Marcio Roberto / Aência F8 / Gazeta Press)
Lucas Villalba é abraçado por Romero em jogo entre Nacional e Bahia na Arena Fonte Nova pela Libertadores (Foto: Marcio Roberto / Aência F8 / Gazeta Press)

