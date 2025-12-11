menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras tem Weverton no planejamento, e goleiro retorna para brigar pela titularidade

Atleta tem contrato até dezembro de 2026 e encerrou a temporada como reserva após sofrer lesão na mão

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 11/12/2025
05:30
Weverton no treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraWeverton durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras não possui intenção de negociar Weverton diante das sondagens do mercado após o término da temporada. Aos 37 anos, o goleiro é tratado como referência técnica e moral dentro do clube, apesar de ter encerrado o ano como reserva depois ao sofrer lesão na mão em confronto com o RB Bragantino, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Palmeiras acerta permanência de Fuchs e aguarda para oficializar contratação

De acordo com fontes consultadas pela reportagem do Lance!, a direção e a comissão técnica veem Weverton como um exemplo de liderança "silenciosa" no dia a dia do clube, mesmo sem vestir a braçadeira de capitão.

O goleiro, que passou por processo de recuperação física nos últimos meses, foi liberado pela comissão e pelo departamento médico para férias, assim como a maior parte do elenco alviverde. Ele retornará à Academia de Futebol no dia 4 de janeiro, para o início da pré-temporada.

continua após a publicidade

Com isso, a expectativa é que Weverton volte a disputar a posição de titular com Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Atualmente, ele tem contrato válido até dezembro de 2026.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Na reta final da temporada, o goleiro foi liberado para retomar atividades no gramado, mas ainda com restrições físicas, e acabou fora da lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, na decisão da Libertadores. Mesmo assim, concedeu entrevista coletiva e compareceu ao último treino do clube em Lima, trajando uma camiseta diferente da utilizada pelo restante do grupo de goleiros.

continua após a publicidade
Weverton durante treino do Palmeiras em Lima
Weverton, goleiro do Palmeiras, durante treinamento na véspera do confronto diante do Flamengo em Lima (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

No Palmeiras desde 2018, o goleiro entrará em sua nona temporada com a camisa alviverde. Neste ano, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias