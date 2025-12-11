O Palmeiras não possui intenção de negociar Weverton diante das sondagens do mercado após o término da temporada. Aos 37 anos, o goleiro é tratado como referência técnica e moral dentro do clube, apesar de ter encerrado o ano como reserva depois ao sofrer lesão na mão em confronto com o RB Bragantino, pelo Brasileirão.

De acordo com fontes consultadas pela reportagem do Lance!, a direção e a comissão técnica veem Weverton como um exemplo de liderança "silenciosa" no dia a dia do clube, mesmo sem vestir a braçadeira de capitão.

O goleiro, que passou por processo de recuperação física nos últimos meses, foi liberado pela comissão e pelo departamento médico para férias, assim como a maior parte do elenco alviverde. Ele retornará à Academia de Futebol no dia 4 de janeiro, para o início da pré-temporada.

Com isso, a expectativa é que Weverton volte a disputar a posição de titular com Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Atualmente, ele tem contrato válido até dezembro de 2026.

Na reta final da temporada, o goleiro foi liberado para retomar atividades no gramado, mas ainda com restrições físicas, e acabou fora da lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, na decisão da Libertadores. Mesmo assim, concedeu entrevista coletiva e compareceu ao último treino do clube em Lima, trajando uma camiseta diferente da utilizada pelo restante do grupo de goleiros.

Weverton, goleiro do Palmeiras, durante treinamento na véspera do confronto diante do Flamengo em Lima (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

No Palmeiras desde 2018, o goleiro entrará em sua nona temporada com a camisa alviverde. Neste ano, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols.