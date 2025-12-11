Palmeiras tem Weverton no planejamento, e goleiro retorna para brigar pela titularidade
Atleta tem contrato até dezembro de 2026 e encerrou a temporada como reserva após sofrer lesão na mão
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras não possui intenção de negociar Weverton diante das sondagens do mercado após o término da temporada. Aos 37 anos, o goleiro é tratado como referência técnica e moral dentro do clube, apesar de ter encerrado o ano como reserva depois ao sofrer lesão na mão em confronto com o RB Bragantino, pelo Brasileirão.
Endrick joga, e ex-Palmeiras marca; veja como foi o dia da Champions League
Futebol Internacional
Palmeiras acerta permanência de Fuchs e aguarda para oficializar contratação
Palmeiras
Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras; veja detalhes
Palmeiras
+ Palmeiras acerta permanência de Fuchs e aguarda para oficializar contratação
De acordo com fontes consultadas pela reportagem do Lance!, a direção e a comissão técnica veem Weverton como um exemplo de liderança "silenciosa" no dia a dia do clube, mesmo sem vestir a braçadeira de capitão.
O goleiro, que passou por processo de recuperação física nos últimos meses, foi liberado pela comissão e pelo departamento médico para férias, assim como a maior parte do elenco alviverde. Ele retornará à Academia de Futebol no dia 4 de janeiro, para o início da pré-temporada.
Com isso, a expectativa é que Weverton volte a disputar a posição de titular com Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Atualmente, ele tem contrato válido até dezembro de 2026.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Na reta final da temporada, o goleiro foi liberado para retomar atividades no gramado, mas ainda com restrições físicas, e acabou fora da lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, na decisão da Libertadores. Mesmo assim, concedeu entrevista coletiva e compareceu ao último treino do clube em Lima, trajando uma camiseta diferente da utilizada pelo restante do grupo de goleiros.
No Palmeiras desde 2018, o goleiro entrará em sua nona temporada com a camisa alviverde. Neste ano, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias