Dorival desabafa sobre críticas ao Corinthians: 'Menosprezam'

O Corinthians chegou contestado para a semifinal da Copa do Brasil, carregando quatro jogos sem vitória e após terminar o Brasileirão na 13ª colocação. Mesmo pressionado, o time surpreendeu: venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, e abriu vantagem na briga por uma vaga na decisão. Para Dorival Júnior, o resultado representa a confirmação de um trabalho em construção.

O treinador subiu o tom ao comparar a oscilação no Brasileirão e a campanha sólida na Copa do Brasil. Dorival Júnior contestou as críticas ao time, apontou que o Corinthians vive um período de reconstrução, e que isso é muitas vezes menosprezado nas análises.

- Não tem diferença. Nós tivemos um campeonato de longevidade, perdendo muitos elementos durante a competição. As pessoas não se dão conta: nós não tínhamos um elenco montado, a nossa equipe foi montada há um ano, ela está em um processo de aprendizagem, em desenvolvimento, e ninguém entende isso. Nós que estamos no futebol vivemos isso em todos os clubes quando iniciamos um trabalho. Eu estou pegando um trabalho na sequência de outro profissional que aqui estava, tentando dar o melhor. Tivemos muitas dificuldades, tentei explicar, muitos fingem entender, outros menosprezam. Então, para mim, tanto faz. O que me preocupo é em gerar resultados para o Corinthians - disse o treinador em entrevista coletiva no Mineirão.

Treinador falou sobre o desempenho do Timão na Copa do Brasil (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Trabalho no Corinthians

Dorival Júnior assumiu o Corinthians em abril, após a saída de Ramón Díaz. Desde então, comandou a equipe em 39 partidas, somando 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. O treinador acumula aproveitamento de 52% no comando do Timão.

- É um trabalho sendo construído com dedicação, carinho e entrega. Resultados você não controla, nós controlamos o desenvolvimento de uma equipe. Você pega um time que terminou o Brasileiro na 13ª colocação, sendo a segunda equipe com mais posse de bola, é porque tem muita coisa boa. Não é qualquer equipe que consegue um percentual desse tipo, e olha que competimos com equipes que estão muito bem reforçadas, muito bem estruturadas, e mesmo assim a nossa equipe deu uma resposta positiva. Eu fico satisfeito com o que está acontecendo no Corinthians. Infelizmente, não aparece porque não condiz com os resultados, mas, de forma geral, tenho certeza que a equipe pode evoluir, crescer - falou o treinador.

Próximo jogo

Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com a vitória no Mineirão, o Timão joga pelo empate para chegar à final da Copa do Brasil. O rival da decisão será definido entre Fluminense e Vasco.