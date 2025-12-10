São Paulo: Arboleda entra na mira do Athletico-PR

Arboleda, destaque da zaga do São Paulo, entrou na mira do Athletico-PR. A informação foi antecipada pelo "UOL Esporte" e confirmada pelo Lance!. O equatoriano foi sondado pelo clube, mas o Tricolor entende que não seria um negócio fácil de acontecer.

Segundo apurou a reportagem, a busca do Furacão, que recém subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro novamente, é de um zagueiro que seja experiente e consiga atender ao que Odair Hellmann exige para a posição.

Carlos Teran e Arthur Dias encerraram a temporada como titulares, enquanto Aguirre, Léo Pelé e Habraão aparecem como opções para o setor. Habraão deve disputar o Paranaense com o time sub-20 e pode ser negociado caso surja uma proposta, situação semelhante à de Léo Pelé, que permanece integrado apenas ao elenco principal. Já Tobias Figueiredo, sem espaço, não terá o contrato renovado.

Arboleda é o jogador mais antigo do elenco do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Arboleda é peça importante no São Paulo

Arboleda é uma das principais peças do setor ofensivo do Tricolor Paulista. Além de ser o atleta mais antigo do elenco, tem a confiança do clube e posto de titular absoluto.

Do lado do São Paulo, o time entende que algumas saídas devem acontecer e que muito do planejamento passa por isso. Mas no momento, Arboleda não é visto como um atleta que seria liberado com facilidade.

O equatoriano defende a camisa do Tricolor desde 2017, com contrato até 2027. Nesta temporada, foram quatro gols e 45 jogos.