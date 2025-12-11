Puma ganha nova chance na lateral-esquerda do Vasco e busca repetir bom desempenho
Jogador foi elogiado pelo técnico Fernando Diniz quando atuou improvisado
O uruguaio Puma Rodríguez terá uma nova oportunidade na lateral-esquerda do Vasco na partida desta quinta-feira (11), contra o Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil 2026. Lateral-direito de origem, o jogador já havia desempenhado a função pela esquerda ao longo da temporada, especialmente durante a ausência de Lucas Piton, que voltou a sofrer lesão.
Mesmo com concorrentes naturais da posição, como Leandrinho e Victor Luis, Puma ganhou a confiança da comissão técnica e será novamente titular no confronto decisivo. A versatilidade e a capacidade física do uruguaio têm sido fatores determinantes para essa escolha.
Quando acionado pela esquerda, Puma correspondeu bem, chegando a receber elogios públicos do técnico Fernando Diniz, que destacou o desempenho do jogador após o clássico contra o Flamengo, em setembro.
— Muito contente com o Puma. É um jogador que eu já tinha tentado levar para o Fluminense. Tem competência física e técnica, é alto para a posição, forte, veloz e bate bem na bola. Neste momento, é o melhor jogador para entrar naquela posição — afirmou Diniz.
Na temporada, Puma já disputou 39 partidas, sendo oito delas como lateral-esquerdo, mostrando evolução e firmeza na função improvisada. A atuação segura do jogador poderá ser decisiva na busca pela vaga na final da Copa do Brasil, especialmente diante de um adversário que exige equilíbrio e intensidade pelos lados do campo.
