imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

'Chosen': Memphis aumenta lista de gols decisivos pelo Corinthians

Atacante marcou na vitória sobre o Cruzeiro pela Copa do Brasil

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 11/12/2025
04:20
Memphis marcou o gol do Corinthians no Mineirão
Memphis marcou 11 gols nesta temporada (Foto: Cristian Ribeiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
"Chosen", a inscrição na tradicional faixa usada por Memphis nos jogos, significa "escolhido" em português. A palavra simboliza a confiança do holandês, que voltou a ser decisivo pelo Corinthians ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O atacante balançou a rede 11 vezes pelo Timão nesta temporada. Não é o artilheiro da equipe, posto que pertence a Yuri Alberto, com 18 gols, mas Memphis vem ganhando destaque por aparecer nos grandes jogos.

Além do gol marcado na semifinal da Copa do Brasil, o camisa 10 também decidiu o clássico contra o Palmeiras, quando anotou o gol da vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, em julho, pelo jogo de ida das oitavas de final. Mais tarde, o Corinthians voltaria a vencer o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, garantindo vaga nas quartas.

Frequentemente contestado por suas atuações, Memphis chega à reta final da temporada em alta. Recentemente, marcou um golaço, com direito a caneta no zagueiro, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, resultado que encerrou um jejum de dois anos sem triunfos no Majestoso. Após o duelo contra o Cruzeiro, o holandês ainda se declarou à torcida do Corinthians.

- O Corinthians é muito grande. Eles (torcida) sabem o quão importante eles são. Eles nos carregam durante o jogo, em casa será ainda mais. Eles são muito importantes para nós. Nós jogamos por eles, porque eles nos dão tudo. Nós queremos ganhar este título por eles - disse o jogador a transmissão da Amazon Prime.

Corinthians e Cruzeiro decidem vaga para a final da Copa do Brasil
Memphis marcou o gol do Corinthians no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Gols de Memphis pelo Corinthians em 2025

  1. 11 gols

Por campeonato:

  • 6 - Brasileirão
  • 2 - Copa do Brasil
  • 2 - Paulista
  • 1 - Copa Sul-Americana

Por adversário:

  1. 2x vs Sport
  2. 1x vs Cruzeiro
  3. 1x vs São Paulo
  4. 1x vs Grêmio
  5. 1x vs Palmeiras
  6. 1x vs Botafogo
  7. 1x vs América de Cali
  8. 1x vs Vasco
  9. 1x vs Mirassol
  10. 1x vs São Bernardo

*Dados levantados pelo SofaScore Br

