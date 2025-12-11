'Chosen': Memphis aumenta lista de gols decisivos pelo Corinthians
Atacante marcou na vitória sobre o Cruzeiro pela Copa do Brasil
"Chosen", a inscrição na tradicional faixa usada por Memphis nos jogos, significa "escolhido" em português. A palavra simboliza a confiança do holandês, que voltou a ser decisivo pelo Corinthians ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
O atacante balançou a rede 11 vezes pelo Timão nesta temporada. Não é o artilheiro da equipe, posto que pertence a Yuri Alberto, com 18 gols, mas Memphis vem ganhando destaque por aparecer nos grandes jogos.
Além do gol marcado na semifinal da Copa do Brasil, o camisa 10 também decidiu o clássico contra o Palmeiras, quando anotou o gol da vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, em julho, pelo jogo de ida das oitavas de final. Mais tarde, o Corinthians voltaria a vencer o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, garantindo vaga nas quartas.
Frequentemente contestado por suas atuações, Memphis chega à reta final da temporada em alta. Recentemente, marcou um golaço, com direito a caneta no zagueiro, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, resultado que encerrou um jejum de dois anos sem triunfos no Majestoso. Após o duelo contra o Cruzeiro, o holandês ainda se declarou à torcida do Corinthians.
- O Corinthians é muito grande. Eles (torcida) sabem o quão importante eles são. Eles nos carregam durante o jogo, em casa será ainda mais. Eles são muito importantes para nós. Nós jogamos por eles, porque eles nos dão tudo. Nós queremos ganhar este título por eles - disse o jogador a transmissão da Amazon Prime.
Gols de Memphis pelo Corinthians em 2025
- 11 gols
Por campeonato:
- 6 - Brasileirão
- 2 - Copa do Brasil
- 2 - Paulista
- 1 - Copa Sul-Americana
Por adversário:
- 2x vs Sport
- 1x vs Cruzeiro
- 1x vs São Paulo
- 1x vs Grêmio
- 1x vs Palmeiras
- 1x vs Botafogo
- 1x vs América de Cali
- 1x vs Vasco
- 1x vs Mirassol
- 1x vs São Bernardo
*Dados levantados pelo SofaScore Br
