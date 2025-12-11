Zubeldía x Diniz: semifinal entre Fluminense e Vasco tem duelo à parte

O clássico entre Fluminense e Vasco, nesta quinta-feira (11), pela semifinal da Copa do Brasil, carrega um componente que vai além do campo: o encontro entre dois treinadores que marcaram — e ainda marcam — o Tricolor. De um lado, Fernando Diniz, hoje no Vasco, técnico mais influente que o Flu teve nos últimos anos. Do outro, Luis Zubeldía, que assumiu a equipe em meio a um momento de instabilidade e rapidamente começou a construir sua relação com a torcida.

A comparação entre os dois ganhou força desde a chegada do argentino. Os perfis dentro de campo são distintos, mas compartilham traços que o vestiário reconhece de imediato: intensidade no dia a dia, obsessão por estudo do jogo e proximidade com os atletas. Diniz foi quem abriu esse caminho recente no clube. Chegou ao Fluminense em 2019, viveu fases turbulentas, saiu e retornou em 2022 para liderar uma transformação que culminou no título da Libertadores de 2023 e em uma identificação rara com a arquibancada. A forma de jogar, centrada na posse e em conceitos próprios, virou marca.

Zubeldía assumiu um cenário completamente diferente: time pressionado, irregular e desconfiado após a queda de rendimento que antecedeu sua chegada. O impacto foi imediato. Ele recuperou competitividade, reorganizou o sistema defensivo e estabeleceu uma equipe mais vertical, com pressão forte e transições rápidas — um contraste claro com o estilo de Diniz, mas com a mesma exigência de entrega e comportamento coletivo.

O argentino também se destaca pela relação interna. É intenso, fala com todos, cobra muito e mantém o grupo em alta rotação. Nos bastidores, relatos de jogadores e funcionários reforçam a semelhança de postura com Diniz: ambos vivem o treino no limite, valorizam a repetição e lidam de perto com os atletas. As ideias são diferentes, mas a forma de condução tem pontos de contato.

Enquanto Diniz já tem um carinho consolidado da torcida tricolor, fruto da campanha histórica de 2023, Zubeldía vive seu próprio processo de construção. Os resultados recentes — especialmente no Brasileirão, em que liderou o Flu ao melhor recorte desde o Mundial — aceleraram essa aproximação.

Por isso, o clássico desta quinta reúne mais do que dois rivais tradicionais. Ele simboliza também o choque entre duas fases do Fluminense: o legado de Diniz, agora do outro lado, e a ascensão de Zubeldía. Não é apenas Vasco x Fluminense. É, também, Zubeldía x Diniz em um duelo especial à parte — técnico contra técnico, ideia contra ideia, história recente contra presente imediato.

