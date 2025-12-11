Dentro de casa, o Cruzeiro fez um jogo abaixo do que tem jogado em 2025 e foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o treinador Leonardo Jardim analisou que a Raposa não esteve bem no primeiro tempo, mas dominou a segunda etapa.

– Em relação ao jogo, até o gol do Corinthians, não estivemos bem, em agressividade na marcação, nos passes. Mas aos poucos melhoramos, e no segundo tempo melhoramos muito. Nos passes, no gesto técnico. O volume de jogo foi baixo. Jogamos 45 minutos, jogo muito parado. O adversário parava o jogo, deitava no chão, isso atrapalhou muito. Jogamos menos de um tempo. No intervalo disse aos jogadores que muita gente dizia que seria fácil. Eu avisei que semifinal de Copa, com duas equipes grandes, não tem jogo fácil. Agora vem as críticas. Esta equipe, ganhou muitos jogos fora de casa, podemos fazer agora também e nos classificar. É importante focar para fazer um jogo digno de Cruzeiro – disse o treinador.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Com certeza poderíamos fazer mais e melhor. Mas vocês sabem que tenho uma forma de pensar futebol. O passado, as Copas, o 3 a 0 contra o Corinthians não são efetivos para os outros jogos. Cada jogo é uma nova história. Temos que dar méritos ao Corinthians, apresentou uma equipe competitiva. Abdicou de um jogador de ataque como o Garro para jogar com quatro volantes. Tínhamos competência para fazer melhor. Mas principalmente o início, sentimos dificuldade, poderíamos estar mais perto do que temos feito. Temos que recuperar forças e procurar reverter o resultado nos próximos 90 minutos – ponderou Leonardo Jardim.

Jogo de volta do Cruzeiro contra o Corinthians

Leonardo Jardim ainda ressaltou que o Cruzeiro irá fazer um jogo incômodo contra o Corinthians na Neo Química Arena. Além disso, ele ainda destacou que a equipe já fez muitos jogos bons fora de casa.

– Nós vamos fazer um jogo incômodo para o adversário na casa deles. Não podem atacar porque não podem sofrer gols. Vão jogar no nosso erro. Quantos pontos já fizemos fora de casa, em jogos importantes, contra Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Tenho total confiança neste grupo, já mostraram que podem ganhar em qualquer lugar. Isso que vamos fazer. Jogamos 90 minutos, mas podemos reverter. O time não fez o que costuma fazer no início. Não foi agressivo e errou muitos passes – projetou Leonardo Jardim.

O Cruzeiro enfrentará o Corinthians no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.