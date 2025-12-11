menu hamburguer
Cruzeiro

Lucas Silva diz que Cruzeiro entrou com 'rotação baixa' contra o Corinthians

O Cruzeiro enfrenta o Corinthians novamente no domingo (14)

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/12/2025
05:45
Lucas Silva, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lucas Silva, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Mesmo fazendo a primeira partida dentro de casa na semifinal da Copa do Brasil, a equipe mineira perdeu por 1 a 0 para o Corinthians no Mineirão. Após a partida, Lucas Silva foi o único jogador do Cruzeiro a passar pela zona mista e conversar com os jornalistas.

O capitão do Cabuloso analisou que a equipe entrou com uma rotação mais baixa para o confronto decisivo, mas não jogou a toalha para o jogo de volta, em São Paulo.

– Pecamos pelos nossos primeiros minutos. Entramos com a rotação um pouco mais baixa que o adversário. Nosso refino técnico também não estava dos melhores, nos passes, marcação. Tivemos que encaixar. Tivemos chances no ataque, controlamos o jogo. No segundo tempo, foi praticamente ataque contra defesa. Mas é o futebol. Temos mais um jogo para reverter a situação – disse Lucas Silva.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Confiança, é o que podemos pedir para o torcedor. Não foi nosso melhor futebol, não foi nosso melhor resultado. Já tivemos grandes atuações fora de casa. Sabíamos que não seria fácil. Cabeça no lugar para fazer um grande jogo – projetou o jogador.

Lucas Silva, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lucas Silva, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Corinthians

Dentro de casa, o Cruzeiro não conseguiu se impor e foi derrotado por 1 a 0. Na primeira etapa, a Raposa sofreu com as jogadas de contra-ataque do Alvinegro e deu espaço para os principais jogadores adversários.

Em jogada que Carrillo recebeu livre na direita, o meia encontrou Memphis na área para fazer o único gol do jogo.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou a conseguir jogar, mas tinha muita dificuldade para finalizar as jogadas. Principal jogador do time, Kaio Jorge teve poucas oportunidades.

A partida de volta será no próximo domingo (14), na Neo Química Arena, às 18h (de Brasília). Para se classificar no tempo normal, o Cruzeiro terá que vencer por dois gols de diferença ou mais, ou por um para levar para os pênaltis.

