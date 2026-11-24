Presidente do Internacional faz cobrança dura ao elenco após derrota 'inadmissível'
Colorado foi goleado pelo Vitória no Beira-Rio e estacionou na 18ª colocação do Brasileiro
Alvo de xingamentos das arquibancadas no Beira-Rio, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, demonstrou indignação com o desempenho da equipe em pronunciamento logo após a entrevista coletiva do técnico Eduardo Baptista. A manifestação ocorreu depois da goleada por 5 a 2 sofrida diante do Vitória, nesta segunda-feira (23), resultado que afundou o clube gaúcho ainda mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
— É inadmissível! O resultado que a partida nos entregou nos envergonha. Justifica a indignação do torcedor e nos indigna. Precisamos catalisar para que possamos reagir. Não do jeito que foi hoje. O vestiário sabe e terá de reagir. Nós também. Precisamos mudar — desabafou o mandatário.
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Principal foco dos protestos colorados, Barcellos assumiu sua parcela de responsabilidade pelo momento crítico do Inter, garantiu ter consciência da gravidade do cenário e recordou que o clube já superou dramas semelhantes — a exemplo da temporada passada, quando escapou do descenso apenas na última rodada ao bater o Bragantino por 3 a 1 e contar com uma combinação de placares paralelos.
— Sair desta situação em que nos colocamos. Não vamos nos entregar. Resiliência, trabalho. Não vamos jogar a toalha. Saímos doloridos, mas é isso que precisamos fazer. Não há outro jeito — prometeu.
Visivelmente irritado, o presidente lamentou o fato de o time ter sofrido cinco gols dentro de seus domínios pela primeira vez na história, justamente diante de um oponente que ainda não havia triunfado como visitante na competição.
— Não conseguimos entregar em campo o que é expectativa do torcedor. Peço mais uma vez desculpas. Perdemos para um adversário que não havia vencido fora e nunca tínhamos tomado cinco no Beira-Rio. Isso é motivo, sim, de vergonha. A torcida colorada está indignada e precisamos entender de verdade — completou, antes de encerrar com um recado duro ao vestiário:
— Dói. Não dormir, não comer, não sorrir. Se não sentir isso, não pode estar no Inter. Essa é a cobrança. Faremos isso nesses dias pela frente. A torcida não merece. Precisamos buscar as duas vitórias.
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Em situação delicada no Brasileirão, o Internacional estacionou nos 38 pontos e ocupa a 18ª colocação. O próximo compromisso dos comandados de Eduardo Baptista será diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), novamente no Beira-Rio. Depois, o Colorado encerra a campanha contra o Cruzeiro, fora de casa.
Reta final do Internacional no Brasileirão
|Data e horário
|Confronto
|Local
|Rodada
29/11 (dom), 18h30
Internacional x Red Bull Bragantino
Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
37ª rodada
02/12 (qua), a definir
Cruzeiro x Internacional
Mineirão, Belo Horizonte (MG)
38ª rodada
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