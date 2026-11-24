Gabigol avalia má fase como mandante e coloca gramado da Vila como culpado: 'Uma m***a'
Artilheiro do Peixe foi questionado sobre o retrospecto ruim do Santos como mandante, apontou o campo como um dos culpados, mas negou usar situação como desculpa
O Santos foi derrotado na noite desta segunda-feira (23) por 2 a 0 pelo Grêmio, no Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, e manteve o retrospecto negativo como mandante pós-Copa do Mundo. Na zona mista, após o revés, Gabigol apontou o gramado da Vila Belmiro como um dos culpados por essa fase.
Questionado sobre o momento ruim do Peixe atuando sob seus domínios, o camisa 9 e artilheiro da equipe explicitou sua insatisfação. Ele criticou duramente as condições do campo santista, afirmando que a situação atrapalha o estilo de jogo do time.
— Ah, para mim é simples: o campo é uma merda. É uma merda. A gente conseguiu vencer em vários campos porque o campo era bom. O campo da Vila Belmiro está muito ruim, e isso dificulta o nosso DNA. Que é o DNA do clube, um DNA que precisa tabelar, precisa arriscar uma jogada diferente. O campo da Vila está muito ruim — declarou Gabigol.
Apesar da forte cobrança, o atacante ponderou que o gramado não pode servir de desculpa e exigiu que o Santos faça valer o mando de campo. Ele também reforçou sua preferência por atuar na Vila Belmiro, local onde se sente mais à vontade.
— Então isso é muito óbvio, é uma pergunta que nem precisava ser feita, nem precisava discutir sobre isso. O campo está muito ruim, o gramado está muito ruim e lá é a nossa casa. Eu prefiro muito mais jogar na Vila Belmiro, onde eu me sinto bem, onde acho que é ruim para o adversário, pois eu sei como é jogar lá contra. Mas também não é desculpa, precisamos fazer valer o mando de casa, né? Jogando na nossa casa, a gente tem que fazer valer o mando. A torcida tem comparecido, mas o gramado não tem nos ajudado. A gente tem tentado fazer de todas as maneiras para conseguir vencer — acrescentou.
Morumbis também recebe críticas
Além de avaliar a Vila Belmiro, Gabigol elogiou os gramados de outros estádios que facilitaram as vitórias do Peixe como visitante ao longo da competição, mas fez uma ressalva ao Morumbis, palco da derrota desta segunda-feira.
— Então, às vezes, quando a gente vai jogar fora de casa, se sente um pouco mais confortável. Pegamos o campo do Coritiba, que era um tapete; o do Inter é um tapete; o da Neo Química (Arena) é um tapete; o Morumbis estava um tapete, mas hoje estava um pouco ruim.
Retrospecto negativo como mandante
No recorte pós-Copa do Mundo, o Santos apresenta um desempenho bem abaixo do esperado sob seus domínios. Em oito jogos como mandante pelo Brasileirão, o Peixe conquistou apenas uma vitória, empatou em cinco oportunidades e sofreu duas derrotas. Com somente oito pontos somados de 24 disputados, o clube registra 33,3% de aproveitamento, segundo dados do Sofascore.
No retrospecto geral da competição atuando em casa, o Peixe disputou 18 partidas, somando seis vitórias, sete empates e cinco derrotas. Dos seis triunfos, cinco foram conquistados antes do Mundial, o que representa 83,3% de todas as vitórias santistas como mandante no Brasileirão.
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