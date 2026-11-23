O Internacional recebe o Vitória nesta segunda-feira (23) em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de se afastar da parte inferior da tabela, o time comandado por Eduardo Baptista iniciou o confronto com 37 pontos, três a menos que o Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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O primeiro gol da partida foi marcado pelo Vitória logo aos 11 segundos. Renê Sousa aproveitou falha da defesa do Colorado e bateu forte para balançar as redes de Kauan. O segundo foi marcado por Diego Tarzia sem goleiro. Após jogada de Renê, o camisa 12 recebeu a assistência que havia proporcionado no primeiro gol.

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Veja o gol do jogo:

Internacional foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória no primeiro turno (Foto: Flickr/ Internacional)

Como chegam as equipes?

No último confronto, o Internacional foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em jogo realizado no dia 19 de novembro. Já o Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, também pelo Brasileirão Série A, na mesma data.

➡️Segunda-feira de nervos à flor da pele no Brasileirão

Na tabela de classificação, o Internacional ocupa a 7ª colocação, enquanto o Vitória está em 16º lugar.

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 23 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 23 de Novembro de 2026, às 19h30

Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Rodada: 36

Fase: Temporada regular