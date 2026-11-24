O Grêmio aproveitou a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, nesta segunda-feira (23), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, para provocar Neymar nas redes sociais. Após o resultado no Morumbis, o Tricolor publicou uma mensagem direcionada ao camisa 10 santista, que repercutiu entre torcedores.

🎲 SIMULE A RETA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO!

Veja a provocação:

O resultado teve impacto direto na tabela do Brasileirão. Com os três pontos conquistados fora de casa, o Grêmio chegou aos 41 pontos, subiu para a 15ª colocação e deixou a zona de rebaixamento. Já o Santos permaneceu com 50 pontos, em nono lugar, e desperdiçou a oportunidade de avançar na classificação.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota

Como foi Santos x Grêmio?

Apesar de ter mais posse de bola e buscar o controle das ações ofensivas, o Santos encontrou dificuldades diante da marcação gremista, que apostou nos contra-ataques para levar perigo. Em uma dessas investidas, Carlos Vinícius acionou Amuzu, que passou por Rodinei e tocou na saída de Diógenes para abrir o placar ainda no primeiro tempo.

O Peixe tentou reagir e criou oportunidades com Cebolinha e Gabigol, mas parou nas defesas de Weverton. Na segunda etapa, o cenário se manteve, com os santistas pressionando em busca do empate. Aos 30 minutos, porém, Braithwaite sofreu pênalti após disputa com Escobar. O lance foi revisado pelo VAR, e a penalidade foi confirmada. Na cobrança, o atacante bateu no meio do gol e ampliou a vantagem gremista, garantindo a vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro.