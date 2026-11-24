Análise: Santos volta a tropeçar em casa e perde fôlego na briga pela Libertadores
Com apenas 33% de aproveitamento recente em casa, Peixe se afasta do G-6 e aposta em rendimento positivo longe de seus domínios
O Santos perdeu para o Grêmio nesta segunda-feira (23) por 2 a 0, no Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. O revés faz com que o Peixe volte a tropeçar como mandante, perdendo fôlego na briga por uma vaga na Libertadores.
Ganhar do Tricolor gaúcho era fundamental para se consolidar como um dos principais candidatos no torneio continental. Uma vitória levaria a equipe aos 53 pontos, subindo para a sétima colocação e encostando a apenas um ponto do Bahia, atual sexto colocado e último na zona de classificação.
Com a derrota, o cenário inverte: o Santos cai uma posição, desce para nono e estaciona nos 50 pontos, agora quatro atrás do clube baiano. O tropeço escancara a dificuldade santista em vencer sob seus domínios, desempenho essencial para alçar voos maiores na temporada.
De acordo com dados do Sofascore, após a Copa do Mundo, a equipe venceu apenas uma partida das oito disputadas como mandante, empatando cinco e perdendo duas, com 33,3% de aproveitamento. O último triunfo em casa ocorreu há mais de dois meses: dia 12 de setembro, contra o Cruzeiro, por 2 a 0, na Vila Belmiro.
Retrospecto positivo como visitante mantém o time vivo
Restando apenas duas rodadas para o fim da temporada, o Santos volta a campo no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), contra o Vitória. Atuar longe da Baixada Santista, no retrospecto recente, pode ser o grande trunfo para manter a equipe na briga.
Todas as vitórias fora de casa na competição foram conquistadas no período pós-Mundial. São sete triunfos e três derrotas em dez partidas, alcançando 70% de aproveitamento, marca que coloca o clube como o segundo melhor visitante da Série A neste recorte.
A título de comparação, antes da Copa, o Alvinegro havia disputado oito jogos longe de seus domínios, com quatro derrotas e quatro empates. O rendimento de apenas 16,7% deixava o time na 15ª colocação entre os visitantes daquele momento.
Isso significa que o aproveitamento fora de casa subiu 53,3 pontos percentuais, saltando de 16,7% para 70%, um crescimento relativo de 320%. Na prática, o desempenho do time longe da Vila quadruplicou, tornando-se 4,2 vezes superior à fase anterior.
O encerramento e a pressão pelo gramado
O Peixe, porém, encerrará sua temporada novamente em casa, na quarta-feira (2 de dezembro), contra o Botafogo, na decisão pela vaga continental. Para manter o sonho vivo, o Santos precisará superar não apenas seu retrospecto negativo como mandante, mas também as condições do próprio gramado, criticado abertamente por jogadores como Neymar e Gabigol.
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