O Santos foi derrotado pelo Grêmio nesta segunda-feira (23), no estádio Morumbis, pelo Brasileirão. Após a partida, na zona mista, Neymar Pai, CEO do Santos, teceu duras críticas à arbitragem, comentou sobre a tentativa de anular um cartão amarelo de um atleta do Peixe e abordou as representações que o clube protocola na CBF contra os árbitros.

Ao ser questionado sobre a atuação de Ramon Abatti Abel, que já havia sido criticado por Neymar em outro momento, o novo dirigente santista não poupou palavras. Ele questionou a utilidade do VAR, que chegou a chamar o árbitro de campo para rever a decisão do pênalti marcado a favor do Grêmio, lance que originou o segundo gol do Tricolor Gaúcho.

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— É, você ficar reclamando parece choro de perdedor, porque o Santos perdeu, mas não é. Isso vem acontecendo nessa reta final. E era um jogo muito importante tanto pro Grêmio quanto pro Santos. É um time tentando sair de uma zona perigosa e o Santos tentando alcançar alguma coisa. Aí você vê uma arbitragem nesse nível… Eu não vou reclamar do nível da arbitragem, mas vou reclamar da interpretação que o cara tem. O cara não pode interpretar e falar 'eu acho'. Aquilo é falta ou não é falta? Foi falta do jogador adversário. Ele posiciona, ele bate na perna pra tentar antecipar e proteger a bola... É falta, é simples! Ou ele não dá nada ali. Ele teve a oportunidade de consertar. Para que serve o VAR? — disparou Neymar Pai.

Representação na CBF? 'Não adianta em nada'

Indagado se o Santos entrará com alguma representação junto à CBF por conta da arbitragem liderada por Ramon Abatti Abel, Neymar Pai declarou que a atitude não surte efeito.

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— Não, não adianta. O Santos já entrou várias vezes com representação, com ofício, mas não acontece nada, entendeu? Então esse julgamento precisa ser… 'Ah, eu não posso apitar, ah, eu acho'. O cara tem que dar o que é falta, não é interpretação. (...) Não adianta fazer representação, adianta falar com a CBF? — afirmou o CEO.

Tentativa de anular cartão amarelo de jogador

Neymar Pai declarou ainda que conversou com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, para tentar "cancelar" o cartão amarelo recebido por Gustavinho no jogo contra o Coritiba, na última quarta-feira (18), para que o meio-campista pudesse atuar contra o Grêmio.

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— Eu pedi a oportunidade pro Alexandre Mattos, se a gente conseguia cancelar o cartão do Gustavo, porque a gente precisava dele nesse jogo. Porque ali o VAR, para corrigir, mostraria que realmente não foi falta e ele não poderia ter tomado amarelo. 'Ah, mas a regra diz que não tira o amarelo.' Ah, eu não sei. Faz um julgamento para o ano que vem, faz uma liminar para que esse cartão seja suspenso e seja julgado em outra fase, mas não nesse momento em que a gente precisava do jogador. Isso tudo a gente não tem oportunidade de fazer, porque não nos deixam fazer — concluiu.