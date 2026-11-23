Dorival Júnior lamentou o empate por 1 a 1 do São Paulo com o Botafogo, nesta segunda-feira, no Nilton Santos. O Tricolor saiu na frente com Pedro Lima, mas sofreu a igualdade aos 35 minutos do segundo tempo. Depois da partida, o treinador avaliou que a equipe teve condições de construir uma vantagem maior e reconheceu as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada.

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Na análise do técnico, o São Paulo conseguiu controlar boa parte do confronto e criou oportunidades para ampliar o placar. Uma das principais chances aconteceu com Calleri, que cabeceou, mas parou em defesa de Gabriel Batista. No rebote, Bobadilla finalizou, mas o goleiro botafoguense voltou a aparecer.

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— Além da jogada com o Calleri, saímos duas ou três vezes em jogadas de três contra dois, situações que poderíamos ter tido um resultado melhor. Ao longo do ano tivemos muitas dificuldades, reconheço, me responsabilizo por tudo que tem acontecido — afirmou Dorival.

O treinador também destacou que a equipe estava bem posicionada nas diferentes fases do jogo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em uma vantagem mais confortável. O empate prolongou o jejum do São Paulo no Brasileirão, que chegou ao quinto jogo sem vitória, com três empates e duas derrotas.

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Dorival explica ausência de Lucas Moura

Outro assunto abordado na entrevista foi a ausência de Lucas Moura. O atacante chegou a viajar com a delegação para o Rio de Janeiro, mas acabou cortado da partida horas antes do início por não se sentir totalmente seguro para atuar no gramado sintético do Nilton Santos.

Segundo Dorival, foi o próprio jogador quem conversou com a comissão técnica e manifestou preocupação com as condições do campo. O treinador ressaltou que Lucas ainda está retomando o melhor condicionamento depois de ficar cerca de cinco meses afastado por causa de uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita.

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— O Lucas teve uma lesão, a recuperação dele se deu em cinco meses, e nós esperávamos de sete a dez meses. Foi antecipado, ele jogou duas partidas com um tempo escalonado, depois disso teve uma sequência. Jogando num campo sintético, ele relatou que ainda não tinha essa segurança total — explicou.

Dorival disse que a comissão técnica respeitou a posição do atleta, considerando o período de recuperação e a importância de seu retorno para a equipe.

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— Isso nós temos que respeitar, pelo pouco tempo de recuperação e pelo retorno que ele conseguiu para que estivesse em campo ajudando o São Paulo. Era um detalhe que tínhamos que respeitar a colocação do atleta, entendendo o momento em que ele vem vivendo — completou.

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