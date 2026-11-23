Dorival lamenta empate do São Paulo e explica decisão de preservar Lucas no sintético
Treinador reconheceu que o São Paulo poderia ter construído vantagem maior contra o Botafogo e revelou que Lucas pediu para não atuar no gramado sintético
Dorival Júnior lamentou o empate por 1 a 1 do São Paulo com o Botafogo, nesta segunda-feira, no Nilton Santos. O Tricolor saiu na frente com Pedro Lima, mas sofreu a igualdade aos 35 minutos do segundo tempo. Depois da partida, o treinador avaliou que a equipe teve condições de construir uma vantagem maior e reconheceu as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada.
➡️ Calleri lamenta empate e diz que pontuação do São Paulo é pouco para a grandeza do clube
Na análise do técnico, o São Paulo conseguiu controlar boa parte do confronto e criou oportunidades para ampliar o placar. Uma das principais chances aconteceu com Calleri, que cabeceou, mas parou em defesa de Gabriel Batista. No rebote, Bobadilla finalizou, mas o goleiro botafoguense voltou a aparecer.
— Além da jogada com o Calleri, saímos duas ou três vezes em jogadas de três contra dois, situações que poderíamos ter tido um resultado melhor. Ao longo do ano tivemos muitas dificuldades, reconheço, me responsabilizo por tudo que tem acontecido — afirmou Dorival.
O treinador também destacou que a equipe estava bem posicionada nas diferentes fases do jogo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em uma vantagem mais confortável. O empate prolongou o jejum do São Paulo no Brasileirão, que chegou ao quinto jogo sem vitória, com três empates e duas derrotas.
➡️São Paulo sai na frente, mas Botafogo busca o empate no Brasileirão
Dorival explica ausência de Lucas Moura
Outro assunto abordado na entrevista foi a ausência de Lucas Moura. O atacante chegou a viajar com a delegação para o Rio de Janeiro, mas acabou cortado da partida horas antes do início por não se sentir totalmente seguro para atuar no gramado sintético do Nilton Santos.
Segundo Dorival, foi o próprio jogador quem conversou com a comissão técnica e manifestou preocupação com as condições do campo. O treinador ressaltou que Lucas ainda está retomando o melhor condicionamento depois de ficar cerca de cinco meses afastado por causa de uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita.
— O Lucas teve uma lesão, a recuperação dele se deu em cinco meses, e nós esperávamos de sete a dez meses. Foi antecipado, ele jogou duas partidas com um tempo escalonado, depois disso teve uma sequência. Jogando num campo sintético, ele relatou que ainda não tinha essa segurança total — explicou.
Dorival disse que a comissão técnica respeitou a posição do atleta, considerando o período de recuperação e a importância de seu retorno para a equipe.
— Isso nós temos que respeitar, pelo pouco tempo de recuperação e pelo retorno que ele conseguiu para que estivesse em campo ajudando o São Paulo. Era um detalhe que tínhamos que respeitar a colocação do atleta, entendendo o momento em que ele vem vivendo — completou.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Mais LANCE!
Calleri lamenta empate e diz que pontuação do São Paulo é pouco para a grandeza do clube
Atacante lamentou os pontos perdidos diante do Botafogo, destacou que os 45 pontos são pouco para a história do Tricolor e espera uma mudança de cenário em 2027
Arbitragem em Botafogo x São Paulo vira assunto: 'Não é possível'
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Veja os gols do empate entre Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Sem Lucas e Artur, mas com retorno de trio: São Paulo está escalado para enfrentar o Botafogo
Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro
Como assistir Botafogo e São Paulo pelo Amazon Prime?
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
São Paulo sai na frente, mas Botafogo busca o empate no Brasileirão
Pedro Lima e Tiquinho Soareas balançaram as redes no Nilton Santos
Botafogo e São Paulo veem ativos 'trocados' em situações diferentes na temporada
Clubes fizeram negócio em julho envolvendo Ferraresi e Newton
Escalação: Artur desfalca o São Paulo, que terá novidades contra o Botafogo
Atacante está fora do duelo desta segunda-feira; Luciano, Newton e Bobadilla voltam a ficar à disposição de Dorival Júnior
Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo
Gesto ganhou grande visibilidade nas redes sociais no último sábado
IA crava vencedor de Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Segunda-feira de nervos à flor da pele no Brasileirão
Com briga contra a degola e por Libertadores, mais três jogos agitam a rodada
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (23/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Vinicius de Medeiros avalia não participar de debate do São Paulo; entenda o motivo
Candidato questiona a condução do encontro, marcado para o dia 24, e defende que o debate seja organizado e mediado por um veículo independente
Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário e escalações
Botafogo x São Paulo: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
São Paulo usa camisas de treino e números escritos a giz em final do Paulista Feminino Sub-17
Problema no uniforme foi atribuído pelo clube a questões logísticas; apesar do improviso, equipe venceu a Ferroviária por 4 a 2 e garantiu a taça
Dorival sai em defesa de Arboleda após falha em São Paulo x Fluminense: 'Se entrega de corpo e alma'
Treinador rejeitou responsabilizar o zagueiro pela derrota do São Paulo e destacou a dedicação do equatoriano ao clube, onde está desde 2017
Messi agride ex-São Paulo, e Inter Miami perde na MLS; veja o vídeo
Craque argentino se irritou após cera de adversário durante playoff da MLS
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Marcos Antônio avança em recuperação, e São Paulo treina de olho no Botafogo
Meio-campista voltou a correr no gramado sob supervisão dos fisioterapeutas neste sábado (21), mas ainda não tem previsão de volta aos jogos