Voltou a viralizar nas redes um depoimento do ano passado de Bellingham, onde ele elogia o meia Rodrygo como o "mais talentoso" do grupo do Real Madrid. Justo quando Rodrygo volta de lesão e deve fazer sua estreia com o técnico Arbeloa contra o Villarreal este sábado pela La Liga. Ainda se fala de que ele deve sair do Real Madrid. Entre elogios e críticas, será que Rodrygo é o Rivaldo desta geração?

Deixa eu criar um contexto aqui pra me explicar melhor: entre 1996 e 2002, Rivaldo foi um dos jogadores mais massacrados pela imprensa e pela torcida brasileira. Enquanto o meia comia a bola no Palmeiras e depois no Barcelona, se criou o mito que ele não jogava nada pela Seleção, "some em campo", "não tem personalidade", "jogador de time", entre outras baboseiras que viraram mitos populares. Frases que hoje em dia colegas jornalistas e torcedores usam para classificar Rodrygo.

Individualmente similares, mas diferentes

Falando de futebol, são dois atletas similares, mas diferentes: a constituição física, as valências de força e explosão, a velocidade. Nesses aspectos, não se assemelham. Mas quando observamos movimentação em campo, inteligência com a bola e principalmente, qualidade técnica, eles são parecidos. Sem falar que ambos vestem a camisa 10 da Seleção, o que já os coloca em uma prateleira de vizinhos.

Rivaldo sabia ser multifuncional em campo. Podia ser um articulador centralizado, podia ser um terceiro atacante por dentro como ponta de lança ou um atacante de beirada que corta para finalizar. E como finalizava bem! Canhotinha afiada, de longe ou dentro da área, Rivaldo era craque nesta valência.

Contra os ingleses, Rivaldo marcou o gol de empate do Brasil no fim do 1º tempo (Foto: AFP/ANTONIO SCORZA)

Quando lembramos de Rodrygo com Ancelotti no Real Madrid, havia uma dúvida do técnico entre ele e Vini Júnior pela extrema esquerda. Tanto que os dois se revezavam automaticamente, um era reserva do outro. Foi Carletto que entendeu que os dois podem jogar juntos, com Rodrygo flutuando pelo meio ou até mesmo jogando pela direita. Ele também tem muita qualidade na condução e na finalização, como Rivaldo tinha.

Técnicos amam, torcida despreza

Esse depoimento do Bellingham que voltou a viralizar, junto com outros depoimentos ao longo dos últimos anos (Neymar, Ancelotti, Guardiola, Fernando Diniz) que exaltam as qualidades de Rodrygo como um jogador completo e de altíssimo nível, contrastam com as opiniões de colegas jornalistas e dos torcedores nas redes sociais.

Assim como se fazia com Rivaldo na época, por mais que jogadores e técnicos fossem unânimes nos elogios, há uma animosidade coletiva contra Rodrygo, que não encontra muita justificativa. Para jornalistas e torcedores, Rodrygo não senta na mesma mesa que Neymar e Vini Júnior. Assim como na época, Rivaldo não sentava com Ronaldo e Ronaldinho. Mesmo tendo sido o melhor jogador das Copas de 98 e 02 pela Seleção (além dos grandes jogos nas eliminatórias desses 2 mundiais). Será que Rodrygo é o Rivaldo desta geração? Sinceramente, espero que sim e que ele traga o Hexa como Rivaldo trouxe o Penta.

