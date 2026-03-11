Consórcio de Flamengo e Fluminense no Maracanã tem mudança na gestão

O Maracanã, gerido em parceria pelo consórcio de Flamengo e Fluminense, teve uma mudança na gestão. O cargo de CEO, antes ocupado por Severiano Braga, agora é de Fred Nantes, ex-diretor de competições da Conmebol. Severiano seguirá como um dos diretores do complexo.

— O Maracanã é um dos estádios mais icônicos do futebol mundial. Palco de finais de Copas do Mundo, grandes conquistas esportivas e momentos inesquecíveis que marcaram gerações de torcedores no Brasil e no mundo. Ao seu lado, o Maracanazinho também carrega uma história extraordinária, tendo recebido alguns dos maiores eventos do esporte e do entretenimento no país. Ter a oportunidade de liderar a gestão de um complexo esportivo com tamanha relevância histórica, cultural e esportiva é uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade — escreveu Fred, que seguiu:

— Assumo esse desafio com muito entusiasmo e com o compromisso de contribuir para que o Complexo do Maracanã siga sendo uma referência internacional em gestão de arenas, experiência para o público e realização de grandes eventos, sempre respeitando sua história e seu papel central no esporte brasileiro.

Quem é o dono do Maracanã?

Desde 2019, a administração do Maracanã está a cargo de uma concessão provisória renovável, atualmente operada em conjunto por Flamengo e Fluminense. A parceria foi estabelecida após a rescisão de contrato com o antigo consórcio privado que geria o estádio. Desde então, a dupla Fla-Flu assumiu a responsabilidade pela manutenção, operação e utilização do local, sendo os clubes que mais utilizam o estádio como mandantes.

Portanto, embora muitos pensem que o Maracanã tenha um clube como dono, a verdade é que ele pertence ao Estado, sendo gerido atualmente por Flamengo e Fluminense. A expectativa é que um novo processo licitatório definitivo seja realizado nos próximos anos para definir a concessão de longo prazo do estádio mais icônico do país.

Propriedade e administração

Embora o Maracanã seja propriedade do Estado, sua gestão foi concedida a Flamengo e Fluminense por meio de um contrato de concessão de 20 anos, assinado em setembro de 2024. Essa concessão permite que os clubes administrem, operem e explorem comercialmente o estádio, incluindo o Maracanãzinho, complexo esportivo anexo.

Consórcio Fla-Flu estuda propostas de naming rights

O consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela gestão do Maracanã, tem uma proposta para vender os naming rights do estádio por cerca de R$ 55 milhões anuais. A negociação, que pode render o maior contrato do tipo no Brasil, ainda depende de autorização do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O consórcio ainda busca elevar o valor inicial da proposta. A expectativa inicial girava em torno de R$ 70 milhões por ano. Pelo modelo em discussão, a empresa vencedora teria o direito de estampar sua marca em diferentes pontos do estádio, com duração contratual ainda em debate. Mais de uma companhia já demonstrou interesse formal na aquisição, e o consórcio também pretende aumentar a receita publicitária com novos espaços de exposição e iniciativas comerciais.

Por conta da força do nome do Maracanã, existe uma preocupação clara sobre o efeito prático da compra do direito pelas marcas interessadas. Não é esperado que o público deixe de chamar o estádio histórico de "Maracanã". Por isso, a marca que adquirir os direitos, vai buscar se adequar a circunstância, assim como o São Paulo fez, mudando de "Morumbi" para "Morumbis".

Imagem do Complexo Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

