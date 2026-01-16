Conteúdo Especial

As competições estaduais já estão a mil por hora pelo Brasil, inclusive com muitos placares surpreendentes. Pelo menos, para aqueles que acham que seu time, por ser considerado "time grande", deveria vencer todas as partidas facilmente. Mas a gente sabe, não é assim que a banda toca. Com o calendário mais apertado do que nunca, qual é o problema dos estaduais?

Logo nas primeiras rodadas, times como Grêmio, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro já encontraram derrotas contra times "menores", como São José, Mirassol, Bangu e Pouso Alegre. Esses resultados trazem frustração para os times "grandes", mas principalmente para seus torcedores, que não aceitam facilmente esse tipo de derrota.

Mais enxutos e mais rápidos

O calendário das competições sempre foi o gargalo do futebol brasileiro. A briga das federações com a CBF para manter seus campeonatos vivos, sempre deu aos estaduais um espaço importante. Principalmente, no começo da temporada do nosso futebol. Agora mais curtos, os campeonatos terminam mais rápido.

Mesmo assim, enquanto seu time estiver enrolado na disputa de título ou para evitar um rebaixamento incômodo no estadual, ele estará entrando em campo para a estreia no Brasileirão. E isso, claro, prejudica a construção da marca do produto nacional. A primeira rodada de um campeonato nacional é sempre um momento chave de atenção da mídia e da torcida. E termina ficando apagado pelas fases decisivas dos estaduais.

Cruzeiro x Pouso Alegre, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Uma forca para treinadores

Talvez o problema dos estaduais esteja nessa cobrança do torcedor em querer ver o seu time voando baixo já na abertura da temporada. Uma cobrança desmedida com a realidade dos processos: os times recém-saídos de uma pré-temporada apertada, muitos com elencos modificados, com novas comissões técnicas, e se espera que passem a patrola nos times pequenos. E mais: que sejam campeões.

Como evitar isso? Na minha opinião, os times da Série A e B do Brasileirão deveriam jogar os estaduais com times Sub20. Assim, o torcedor já sabe que seu time não tem obrigação de ser campeão. E quando seu time perder para o Bangu ou para o Pouso Alegre, ele já não achará que está tudo errado e não começará a pedir a cabeça do seu treinador. E quem sabe assim, o planejamento pro ano não vá para o ralo antes do início do Brasileirão.

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira.

