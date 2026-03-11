Veja desempenho de Roger Machado nos últimos clubes antes de chegar ao São Paulo

Roger Machado foi apresentado pelo São Paulo na tarde de terça-feira e fará sua estreia pelo Tricolor nesta quinta, quando enfrenta a Chapecoense pela 5ª rodada do Brasileirão. O treinador chega ao clube paulista após passar pelos três principais clubes do Rio Grande do Sul atualmente, Internacional, Grêmio e {Juventude}.

Nos cenários enfrentados nas equipes, o técnico saiu com um desempenho "acima da média", mas sofreu com oscilações ao longo das campanhas e não durou muito tempo no cargo. Somando os três últimos trabalhos, foram 144 jogos disputados, com 63 vitórias, 44 empates e 37 derrotas, o que representa 53,3% de aproveitamento. Venceu dois estaduais pela dupla Gre-Nal, um com cada clube, e uma Recopa Gaúcha com o tricolor.

O clube que Roger passou mais tempo foi o Inter. No Colorado, atuou entre as temporadas 2024 e 2025, onde conquistou o estadual do último ano e chegou a despontar como um dos favoritos na parte de cima da tabela na Série A do Brasileirão. Apesar do começo promissor, deixou a equipe na briga contra o rebaixamento e saiu com 55,7% de aproveitamento em 73 jogos disputados.

No Juventude, clube anterior, o cenário foi parecido, mas disputou menos da metade dos jogos. Roger atuou em Caxias do Sul em 2024 após ficar a temporada 2023 sem treinar outras equipes e atuou em 35 jogos. Pelo Ju, teve 48,6% de aproveitamento e vivia bom momento no clube, onde ocupava a 14ª posição na tabela do Brasileirão o que fez o Internacional buscam o técnico e tirá-lo do interior gaúcho.

Em 2022, assumiu o Grêmio no começo do ano, temporada em que o tricolor gaúcho iria disputar a Série B. Roger venceu o estadual daquele ano, mas não chegou ao fim da disputa da segunda divisão. Apesar de ter mantido o grêmio na disputa pelo acesso ao longo do campeonato, caiu no começo de setembro após uma sequência de três derrotas e um empate. Somou 36 partidas e um aproveitamento de 55,6% no período.

Veja números de Roger Machado nos últimos clubes

Internacional

73 jogos 34 vitórias | 20 empates | 19 derrotas 55.7% de aproveitamento 112 gols marcados 82 gols sofridos 30% jogos sem sofrer gols Colocação na Série A até a saída: 16° Artilheiro durante a passagem: Alan Patrick (25)

Juventude

35 jogos 13 vitórias | 12 empates | 10 derrotas 48.6% de aproveitamento 52 gols marcados 41 gols sofridos 31% jogos sem sofrer gols Colocação na Série A até a saída: 14° Artilheiro durante a passagem: Lucas Barbosa (8)

Grêmio

36 jogos 16 vitórias | 12 empates | 8 derrotas 55.6% de aproveitamento 45 gols marcados 23 gols sofridos 50% jogos sem sofrer gols Colocação na Série B até a saída: 4° Artilheiro durante a passagem: Diego Souza (15)