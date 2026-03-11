Não é Textor: jornal português aponta culpado pela eliminação do Botafogo na Libertadores
Treinador do Alvinegro, Martin Anselmi dirigiu o Porto entre janeiro e julho de 2025
O Barcelona-EQU venceu o Botafogo por 1 a 0 na terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores de 2026. O feito surpreendente ganhou espaço até na capa do jornal "A Bola", de Portugal, que enfatizou a figura do técnico Martín Anselmi, apontado como o principal responsável pelo mau resultado.
O destaque dado a Aselmi na imprensa portuguesa não é por acaso. O argentino dirigiu o Porto em 2025, foi anunciado em janeiro e demitido em 1º de julho devido ao desempenho ruim no Mundial de Clubes. A prática de relacionar notícias do futebol brasileiro a figuras conhecidas na Europa é comum e não se restringe apenas a Portugal.
O Botafogo apresentou uma atuação marcada pelo domínio ofensivo ao longo dos 90 minutos e pela superioridade técnica frente ao adversário. O Alvinegro teve 81% de posse de bola e 21 finalizações, além de duas grandes oportunidades.
No entanto, permaneceu atrás no placar durante praticamente toda a partida, já que Milton Céliz marcou para os visitantes aos oito minutos do primeiro tempo, após passe de Tomaz Martínez. No primeiro duelo, realizado no Estádio Monumental Banco Pichincha, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com tentos de Héctor Villalba para o Barcelona e Matheus Martins para o Botafogo.
O veículo europeu publicou um relato focado nas decisões de Anselmi durante o confronto. Além disso, destacou que o treinador enfrenta uma situação delicada no comando técnico e está "na corda bamba" do cargo, agora eliminado da principal competição que o Botafogo tinha no calendário deste ano. Com a derrota em casa, o Glorioso foi designado a disputar a Sul-Americana desta temporada. Abaixo, veja a análise do "A Bola":
— O Fogão não conseguiu superar a defensiva adversária e somou novo dissabor, que aumenta a pressão sobre o treinador Martín Anselmi, ou não fosse esta eliminação um duro golpe nas aspirações desportivas e financeiras do clube — iniciou o portal.
— Martín tentou alterar o rumo dos acontecimentos, abdicando do sistema de três defesas aos 34', ao substituir Mateo Ponte (saída sob assobios) por Joaquín Correa. Contudo, a equipa continuou sem conseguir criar verdadeiro perigo junto da baliza equatoriana — completou.
— Ineficácia que se traduziu em nova desilusão, depois da eliminação nos quartos de final do Campeonato Carioca, e que motivou críticas dos adeptos nas redes sociais, visando Anselmi — finalizou o "A Bola".
Nas redes sociais, a torcida do Botafogo optou por outro caminho e concentrou suas críticas na gestão do empresário John Textor, dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, apontando-o como o principal responsável pela queda da equipe.
