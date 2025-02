A classificação do Real Madrid na Champions League, em dobradinha sobre o Manchester City, teve o brilho de Mbappé, que fez quatro dos seis gols da equipe na eliminatória, incluindo um hat-trick no Santiago Bernabéu. Entretanto, na opinião do meia Jude Bellingham, o destaque dos Merengues entre os astros do ataque é outro.

Em entrevista ao "CBS Sports Golazo", o central inglês não poupou elogios a Rodrygo, que recebeu reconhecimento por sua atuação no jogo da volta. Segundo Jude, o camisa 11 é o jogador mais dotado de qualidade do elenco blanco.

- Rodrygo é o mais talentoso do nosso elenco. E é também o que mais se sacrifica pelo time. Todos sabemos que sua melhor posição é na esquerda, mas ele não reclama por não jogar lá. Ele faz muito pelo time jogando na direita, ajuda defensivamente, e é desse jeito que temos que continuar - afirmou Bellingham.

O "Rayo", como é conhecido o brasileiro, contribuiu na Espanha com uma assistência para o segundo dos três gols de Mbappé. Ao todo, são 12 gols e nove assistências em 34 partidas para o jogador na temporada 2024-25.

🔢 Elogiado por Bellingham! Os números de Rodrygo em Real Madrid 3x1 Manchester City

⌛ 90 minutos em campo

📤 1 assistência

✅ 100% de acerto nos passes (31 de 31)

⚽ 59 ações com a bola

🧠 3 passes decisivos

🎯 2 finalizações

⚔️ 9 duelos terrestres ganhos (13 tentados)

🛡️ 4 desarmes

🧼 2 dribles certos (5 tentados)

A classificação na Champions garantiu ao Real Madrid de Bellingham e Rodrygo um lugar nas oitavas de final. Agora, a equipe aguarda o sorteio, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (21), para saber se enfrenta Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen nas oitavas de final, conforme o novo regulamento da Champions League. As bolinhas serão mexidas e definirão o destino dos gigantes europeus a partir das 8h (de Brasília).