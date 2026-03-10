Castillo tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Fluminense contra o Remo
Tricolor resolvia pendências burocráticas
O Fluminense regularizou o último reforço da janela internacional, Rodrigo Castillo. O atacante teve o nome publicado no BID da CBF e está apto para estrear contra o Remo, na quinta-feira (12), pelo Brasileirão.
O Tricolor conseguiu acertar os últimos detalhes pendentes para o jogador ser registrado. Pela mudança de país, Castillo precisou resolver questões trabalhistas. Agora, com tudo regularizado, o argentino se junta à Julián Millán e Alisson e está apto a enfrentar o Remo, às 19h, pelo Brasileirão.
O jogador chega para disputar posição com John Kennedy, carregando o peso de ser a maior contratação da história do clube. O Fluminense desembolsou 10 milhões de dólares para concretizar a negociação.
Contratado junto ao Nacional, do Uruguai, o zagueiro Julián Millán foi um dos primeiros reforços a aparecer no BID. Canhoto e acostumado a atuar pelo lado esquerdo da defesa, ele chega para disputar posição diretamente com Juan Pablo Freytes.
A defesa tricolor foi alvo de críticas. A chegada de Millán aumenta a concorrência no setor. Como estava em atividade recente no futebol uruguaio, a tendência é que o defensor esteja apto fisicamente para estrear já nos próximos jogos.
➡️ Análise: Fluminense pode transformar vice para o Flamengo no Carioca em oportunidade
Outro reforço liberado é o volante Alisson, contratado por empréstimo junto ao São Paulo até o fim de 2026. O jogador é o sexto nome anunciado pelo Fluminense nesta janela de transferências.
Experiente, o meio-campista chega como opção para fortalecer o elenco. Ao longo da carreira, passou por clubes como Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, onde atuou em diferentes funções no meio-campo e no ataque. A expectativa é que ele possa fazer sua estreia já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
