Flamengo liga alerta e tem dilema após resultados ruins no Carioca

O Flamengo iniciou a disputa do Campeonato Carioca com o time sub-20, mas o começo não foi o esperado. Em dois jogos, os Garotos do Ninho ainda não venceram na competição, ficando no empate em 1 a 1 com a Portuguesa e sendo derrotados para o Bangu por 2 a 1. Com a Taça Guanabara reduzida, os resultados complicam a situação do clube na tabela.

Nos próximos confrontos, o Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda no sábado (17), e depois o Vasco, em um clássico no dia 21. A expectativa inicial era que o time principal pudesse ser integrado diante do Cruz-Maltino, mas a tendência é manter a base jovem por mais tempo.

Já no dia 24, o Mais Querido encara o Fluminense no Maracanã, com maior chance de retorno gradual dos profissionais. A rodada final da Taça Guanabara, por sua vez, será disputada apenas no dia 7 de fevereiro, quando o Fla duela com o Sampaio Corrêa, já em meio à disputa do Campeonato Brasileiro.

O elenco principal, que retornou das férias apenas na última segunda-feira (12) segue em fase de pré-temporada. Com apenas um ponto conquistado em duas rodadas e uma fase de grupos reduzida, com apenas seis jogos, o Flamengo se vê diante de um dilema importante.

A necessidade de recuperação no Campeonato Carioca vai de encontro à chegada das competições mais importantes, como o Brasileirão, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Assim, o clube se vê entre equilibrar o ritmo de jogo e a preparação física e a busca por resultados logo no início da temporada.

O novo regulamento do Carioca prevê que os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final e seguem na disputa pelo título. Por outro lado, o pior entre todos os times da Taça Guanabara é rebaixado automaticamente, enquanto o penúltimo da tabela geral disputa vaga a elite de 2027 com o campeão da Série A2 deste ano.

Agenda de jogos do Flamengo no Carioca

17/01, às 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - Estádio Raulino de Oliveira; 21/01, às 21h30 - Flamengo x Vasco - Maracanã; 25/01, às 18h - Fluminense x Flamengo - Maracanã; 07/02, às 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa - Maracanã.

Bangu x Flamengo pelo Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

