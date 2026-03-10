Escalação: Corinthians deve ter novidades no ataque contra o Coritiba

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto diante do Coritiba, que acontece nesta quarta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade da equipe deve estar no comando ofensivo.

Diferente do que aconteceu na partida diante do Novorizontino, quando o técnico Dorival Júnior optou por escalar apenas Memphis Depay como atacante, o camisa 10 do Timão deve ter companhia no ataque. A dúvida fica entre Pedro Raul e Gui Negão. A informação foi publicada inicialmente pela "Itatiaia".

No CT, o treinador apresentou um vídeo com instruções táticas na sala de preleção e, após uma ativação na academia, o elenco foi a campo para realizar um trabalho tático sob o comando de Dorival Júnior. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

Jesse Lingard, que vem trabalhando com o elenco do Timão, não será relacionado para partida. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul. Além disso, ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF).

Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Ramalho, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão (Pedro Raul).

Cabe ressaltar que o elenco não contará com seu comandante à beira do gramado na quarta-feira (11). Dorival Júnior foi expulso no empate contra o Cruzeiro em Belo Horizonte-MG e cumprirá suspensão automática.

Gui Negão durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Sequência do Corinthians

Ao longo do mês, a equipe terá pela frente Coritiba, no dia 11, na Neo Química Arena; o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O Alvinegro estreou com derrota por 2 a 1 para o Bahia, conquistou vitórias sobre Red Bull Bragantino (2 a 0) e Athletico-PR (1 a 0) e empatou com o Cruzeiro em 1 a 1.

Calendário

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

