Carrasco do Santos em 2025, Reinaldo reencontra o rival após marcar nos dois confrontos

O histórico recente coloca o lateral-esquerdo Reinaldo como um personagem especial nos confrontos entre Mirassol e Santos. Carrasco da equipe santista em 2025, o camisa 6 do Leão Caipira volta a enfrentar o rival nesta terça-feira (10) com um retrospecto marcante: foi o único jogador a balançar as redes nos dois duelos entre as equipes pelo Brasileirão da última temporada.

A temporada de 2025, aliás, ficou marcada na história do Mirassol. Em seu primeiro ano na Série A, o Leão Caipira encerrou o Brasileirão na quarta colocação, garantindo vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores desta temporada, que tem início previsto para o mês de abril.

No primeiro encontro entre Mirassol e Santos no Brasileirão passado, pela 15ª rodada, Reinaldo marcou de cabeça na vitória por 3 a 0, no Maião. Já no confronto da 34ª rodada, na Vila Belmiro, voltou a deixar sua marca no empate por 1 a 1, desta vez em cobrança de pênalti.

- Realmente tive a felicidade de marcar nos dois jogos do ano passado. O Santos é uma grande equipe, que conta com o Neymar, que para mim é o principal jogador do Brasil. Conseguimos fazer dois jogos muito bons no Brasileirão, mas agora é um outro momento, tanto nosso quanto deles. Com certeza será uma grande partida, mas, na nossa casa, precisamos tomar a iniciativa e buscar os gols, como sempre fazemos - analisou Reinaldo.

Os números do lateral na última edição do Campeonato Brasileiro ajudam a explicar o destaque individual e coletivo da equipe. Reinaldo teve participação direta em 19 gols do Mirassol, com 13 tentos e seis assistências, sendo o artilheiro do time na competição.

Sem jogos desde o dia 15 de fevereiro, o lateral destacou a importância do período de treinamentos para o elenco.

- Chegaram atletas novos ao elenco e esse tempo sem jogos foi importante para eles entenderem como o professor Rafael (Guanaes) gosta de organizar a equipe em campo. São ajustes que precisam de tempo, e por isso esses dias foram fundamentais - afirmou o camisa 6.

Após viver um Brasileirão marcante em 2025, sendo eleito para a seleção do campeonato e liderando as principais estatísticas entre os atletas do Mirassol, Reinaldo não esconde a ansiedade em voltar a balançar as redes.

- Nós vivemos um Brasileirão fantástico no ano passado. Eu, particularmente, tive os melhores números da minha carreira. É claro que fica aquela ansiedade em voltar a marcar um gol, principalmente no Maião. Mas o primeiro pensamento é fazer um grande jogo contra o Santos, somar pontos e subir na classificação. E, se sair um gol, vai ser melhor ainda - finalizou o King, que disputa o seu 15º Brasileirão consecutivo na carreira.

Reinaldo no Brasileirão 2025

34 jogos 13 gols 6 assistências 19 participações em gols 2893 minutos / média 85 min por jogo Artilheiro do Mirassol na competição Prêmios Bola de Prata, CBF e Gazeta Esportiva