Jemmes vira pilar no Fluminense e lidera bom momento dos reforços de 2026

Apesar da derrota para o Flamengo na decisão do Carioca, o saldo do início de 2026 do Fluminense segue positivo. O Tricolor tem um dos melhores aproveitamentos entre os clubes da Série A e mostra um time preparado para a sequência da temporada, impulsionado pelos reforços que já estrearam e pelos que ainda devem ganhar espaço no elenco. Contratado em dezembro de 2025, Jemmes se tornou um dos pilares da equipe e lidera a boa fase das novas peças do elenco.

Após uma grande temporada pelo Mirassol, o zagueiro chegou cercado de desconfiança por parte da torcida, principalmente por não ter experiência em clubes de grande expressão. Além disso, carregava a pressão de ocupar o espaço deixado por Thiago Silva. Mesmo assim, em poucos jogos, conseguiu se firmar como titular absoluto da defesa tricolor.

Mesmo com o vice-campeonato estadual, a atuação do defensor de 25 anos na final contra o Flamengo foi um dos destaques da equipe. Seguro, agressivo nos duelos e frio nas decisões, Jemmes manteve alto nível de atuação mesmo em uma partida em que o Fluminense teve dificuldades para impor seu jogo.

Com 10 partidas na temporada, o zagueiro aparece entre os destaques defensivos da Série A. Jemmes é o terceiro defensor com mais desarmes entre os jogadores da elite nacional, além de registrar 91% de acerto nos passes. O jogador ainda soma quase quatro bolas recuperadas e cinco cortes por jogo em 2026. O jogador consegue ser decisivo na defesa e influente no ataque.

Único reforço titular até o momento, Jemmes puxa a fila de Savarino e Arana. Os outros dois novatos no elenco ainda brigam por titularidade, mas já caíram nas graças da torcida. Contra o Flamengo, Savarino chegou a ter seu nome cantado pela torcida no segundo tempo. O venezuelano tem um gol marcado em três jogos e é o quinto meia da Série A com mais finalizações por partida.

Arana, por outro lado, teve mais oportunidades como titular. O lateral acumula 11 jogos no ano, seis como titular, e tem sido uma força ofensiva pelo lado esquerdo. A disputa com Renê é acirrada por conta da grande temporada do titular em 2025. Arana, porém, oferece características mais agressivas ao time, enquanto Renê é conhecido pela capacidade de construção e composição defensiva.

Fluminense terá mais estreias

O Fluminense agora tem mais três nomes regularizados para colocar em ação. Millán, Castillo e Alisson estão disponíveis para estrear contra o Remo e chegam respaldados pelo bom início dos outros reforços de 2026.

A tendência é que, ao longo do ano, o zagueiro colombiano e o centroavante argentino ganhem espaço no time titular, assim como Savarino e Arana, ampliando a concorrência interna e aumentando as alternativas para o técnico Luis Zubeldía na sequência da temporada.

Julián Millán e Castillo no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

