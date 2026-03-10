menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Jorge Jesus dá detalhes de saída do Flamengo: 'Sentia-me numa prisão'

Técnico campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019 se declara ao Rubro-Negro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
19:00
Jr Barranquilla x Flamengo - Jorge Jesus
imagem cameraJorge Jesus comanda o Flamengo na Libertadores (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Já fazem quase seis anos que Jorge Jesus deixou o Flamengo, mas o fim da relação entre treinador e clube ainda é lamentada pelo português. Em coluna semanal no jornal "Record", de Portugal, o técnico deu detalhes da saída do Mais Querido, que teve como principal motivo a pandemia da Covid-19.

continua após a publicidade

➡️ Na corda bamba, José Boto mantém relação saudável com Bap no Flamengo

Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe de Cristiano Ronaldo, Jesus afirmou que o elenco rubro-negro de 2019 foi o mais interessado e preocupado que teve nas mãos. Não à toa, o Flamengo conquistou cinco títulos sob o comando do português, entre eles uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro.

Contudo, Jorge Jesus tomou a decisão de voltar a Portugal pelas consequências da Covid-19. Diagnosticado com a doença em 2020, o treinador precisou ficar isolado em um quarto. O "Mister" declarou que se sentiu em uma prisão e com medo da morte. Além disso, admitiu que, caso contrário, talvez estivesse até hoje no comando do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

— Foi o grupo que mais se interessou e preocupou comigo. Interessavam-se em saber o porquê dos exercícios e das conversas com alguns durante o treino. E eu ficava no relvado (gramado) a explicar-lhes tudo, no final. Por isso não teria saído daquela Cidade Maravilhosa se não fosse a Covid-19. O meu primeiro teste deu positivo e o segundo deu inconclusivo. Por precaução fui fechado no apartamento, sozinho — escreveu Jesus.

— Os médicos visitavam-me vestidos com fatos (roupas) anti-contágio e os funcionários do clube deixavam a comida à minha porta. Tocavam e fugiam antes de eu abrir. Sentia-me numa prisão. Via as notícias e no Brasil a Covid parecia sentença de morte. Então decidi, se era para morrer, que fosse em Portugal. E vim embora. Sem a pandemia, se calhar hoje ainda estaria no Flamengo. Entre julho de 2019 e abril de 2020 ganhámos cinco troféus e só perdemos quatro jogos — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Na coluna, Jorge Jesus também se declarou ao Flamengo, o qual chamou de "o maior clube que treinei". Ademais, citou a exigência por sucesso e a disputa com o Palmeiras pelo protagonismo nacional como "sufocante".

— O maior clube que treinei foi o Flamengo. Segundo estudos, só o Barcelona supera a 'Nação rubro-negra' em número de adeptos (torcedores). Mas com a grandeza vem a exigência, por vezes sufocante, dada a disputa com o Palmeiras, pelo troféu de 'clube mais titulado (com mais títulos) do Brasil' — escreveu ao jornal Record.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Jorge Jesus Flamengo
Jorge Jesus comemora título da Libertadores pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias