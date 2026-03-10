Jorge Jesus dá detalhes de saída do Flamengo: 'Sentia-me numa prisão'

Já fazem quase seis anos que Jorge Jesus deixou o Flamengo, mas o fim da relação entre treinador e clube ainda é lamentada pelo português. Em coluna semanal no jornal "Record", de Portugal, o técnico deu detalhes da saída do Mais Querido, que teve como principal motivo a pandemia da Covid-19.

Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe de Cristiano Ronaldo, Jesus afirmou que o elenco rubro-negro de 2019 foi o mais interessado e preocupado que teve nas mãos. Não à toa, o Flamengo conquistou cinco títulos sob o comando do português, entre eles uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro.

Contudo, Jorge Jesus tomou a decisão de voltar a Portugal pelas consequências da Covid-19. Diagnosticado com a doença em 2020, o treinador precisou ficar isolado em um quarto. O "Mister" declarou que se sentiu em uma prisão e com medo da morte. Além disso, admitiu que, caso contrário, talvez estivesse até hoje no comando do Rubro-Negro.

— Foi o grupo que mais se interessou e preocupou comigo. Interessavam-se em saber o porquê dos exercícios e das conversas com alguns durante o treino. E eu ficava no relvado (gramado) a explicar-lhes tudo, no final. Por isso não teria saído daquela Cidade Maravilhosa se não fosse a Covid-19. O meu primeiro teste deu positivo e o segundo deu inconclusivo. Por precaução fui fechado no apartamento, sozinho — escreveu Jesus.

— Os médicos visitavam-me vestidos com fatos (roupas) anti-contágio e os funcionários do clube deixavam a comida à minha porta. Tocavam e fugiam antes de eu abrir. Sentia-me numa prisão. Via as notícias e no Brasil a Covid parecia sentença de morte. Então decidi, se era para morrer, que fosse em Portugal. E vim embora. Sem a pandemia, se calhar hoje ainda estaria no Flamengo. Entre julho de 2019 e abril de 2020 ganhámos cinco troféus e só perdemos quatro jogos — completou.

Na coluna, Jorge Jesus também se declarou ao Flamengo, o qual chamou de "o maior clube que treinei". Ademais, citou a exigência por sucesso e a disputa com o Palmeiras pelo protagonismo nacional como "sufocante".

— O maior clube que treinei foi o Flamengo. Segundo estudos, só o Barcelona supera a 'Nação rubro-negra' em número de adeptos (torcedores). Mas com a grandeza vem a exigência, por vezes sufocante, dada a disputa com o Palmeiras, pelo troféu de 'clube mais titulado (com mais títulos) do Brasil' — escreveu ao jornal Record.

Jorge Jesus comemora título da Libertadores pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

