Com plateia ilustre, Cruzeiro bate o Goiás e avança na Copa do Brasil Sub-17
O jogo teve plateia especial na Toca da Raposa I
O Cruzeiro confirmou nesta terça-feira (10) sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 ao vencer o Goiás por 3 a 0. A partida foi realizada na Toca da Raposa I e os gols marcados por Júlio Damique, Ronald e Thaylon.
No jogo de ida, a equipe comandada pelo ex-volante Wendel havia vencido, em Goiânia, com gols de Thaylon e Dudu.
Agora, o Cruzeiro aguarda quem será seu próximo adversário, que ainda será definido. O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil será disputado no dia 28 de março.
Plateia ilustre para jogo do Cruzeiro
Os Crias da Toca foram observados de perto por dois visitantes ilustres. Natal, que marcou seu nome na história do Cruzeiro na década de 60, e Ramires, ex-Seleção e Chelsea, estiveram presentes na Toca da Raposa II para acompanhar o duelo contra o Goiás.
– Faz um longo tempo que eu não vinha em Minas Gerais e em BH, especialmente aqui na Toca. Hoje estou podendo acompanhar o jogo dos meninos do sub-17. Uma alegria imensa, muito bom recebido por todos e pelo Adilson (Batista) aqui – disse Ramires em vídeo publicado pela Raposa.
– O trabalho está sendo muito bem feito. É muito legal, bacana e gratificante você voltar onde tudo começou. Passa um filme na cabeça. Quando cheguei ali na Toca, já tirei uma foto. Foi onde me projetou para o mundo. Eu tenho um começo no Joinville, e o Cruzeiro me abriu as portas. Clube que está no meu coração e para sempre vai estar – complementou.
Além deles, membros da diretoria das categorias de base e do profissional também assistiram ao jogo. O diretor esportivo, Joaquim Pinto, o técnico do Sub-20, Mairon César, e diretor da base celeste, Fred Cascardo, acompanharam a partida.
