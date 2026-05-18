Museu Flamengo exibirá sete taças de 2025 pela primeira vez

O Museu Flamengo reunirá, pela primeira vez, as sete taças conquistadas pelo clube na temporada de 2025. O evento "2025, o Ano da Hegemonia Rubro-Negra" será realizado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, com abertura ao público marcada para o próximo dia 22 de maio.

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A exposição contará com os troféus da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Derby das Américas e Copa Challenger. Além da exibição das taças, o evento terá um filme imersivo em 360º, acervo histórico das competições e encontros presenciais com ex-jogadores e ídolos do clube.

Segundo o Flamengo, o público poderá tirar fotos ao lado dos troféus e acompanhar uma experiência audiovisual que recria momentos da temporada de 2025 sob a perspectiva dos jogadores em campo.

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— O ano de 2025 foi extremamente especial para o Flamengo e para a Nação Rubro-Negra. Tivemos conquistas importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Com a Libertadores, o clube se consolidou como o brasileiro com mais títulos na história da competição. O Museu Flamengo, ao contar esta história de forma lúdica e imersiva, cumpre seu papel de difundir e eternizar as nossas glórias — afirmou o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.

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Outro destaque da programação será o "Encontro da Nação", série de eventos com ídolos da história rubro-negra para sessões de fotos, autógrafos e interação com os torcedores. Estão confirmadas as presenças de Dejan Petković, Rondinelli, Nélio, Joel Santana, Jean, Mozer, Andrade, Uri Geller e Lê.

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— Ficamos muito felizes em levar para o Via Parque Shopping uma experiência que transporta o torcedor de volta ao que foi vivido em 2025. É um conteúdo pensado para toda a família rubro-negra. A primeira experiência itinerante do Museu, que com certeza vai emocionar todos que vierem — disse o CEO do Museu Flamengo, Marcelo Fernandes.

A pré-venda dos ingressos começou no dia 14 de maio, de forma exclusiva pelo site oficial do evento. Confira abaixo preços e horários.

Horários Exposição: Segunda a domingo, das 12h às 18h

Horários Encontro da Nação: Terça a domingo, das 18h às 21h

Preços:

Exposição

Inteira: R$ 60

Meia e Sócio-Torcedor: R$ 30

Combo Família (2 inteiras + 2 meias): R$ 150

Gratuidade: até 6 anos

Encontro da Nação + Exposição

Inteira: R$ 90

Meia e Sócio-Torcedor: R$ 45

Combo Família (2 inteiras + 2 meias): R$ 240

Gratuidade: até 6 anos

Descontos para grupos: acima de 10 pessoas (20%) | acima de 50 pessoas (30%).

Museu Flamengo terá exibição de taças conquistadas pelo clube em 2025 (Foto: Divulgação)

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