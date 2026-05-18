O técnico Dorival Júnior falou sobre a saída do volante José Martínez do Corinthians. A declaração foi dada durante entrevista coletiva de apresentação no São Paulo, seu novo clube.

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A resposta teve relação com uma pergunta que citava problemas extracampo, como o caso de Neymar, no Santos, em 2010, e, agora, o de Martínez.

— Com Martínez, o problema não foi Dorival. Problema foi o Martínez com ele próprio. Até porque quem ficou afastado fora do país não foi o Dorival, foi o atleta. Ele tinha que ter resolvido o problema com a diretoria do Corinthians — disse Dorival Júnior.

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Após a demissão de Dorival Júnior no Corinthians, José Martínez foi às redes sociais e mandou um recado direto ao treinador. O volante afirmou que o técnico "vai pagar a conta" após supostamente ter interferido em sua saída do clube paulista, em fevereiro.

Na publicação, José Martínez indica que Dorival Júnior teria sido o responsável pela rescisão de seu contrato com o Corinthians. O meio-campista também escreveu que "logo vão saber a verdade", sugerindo que existem fatos ainda não esclarecidos.

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— Eu saí do time por tua causa, agora vai pagar a conta. Logo vão saber a verdade. Deus no comando — escreveu Martínez em post no story do Instagram, que tem uma foto do meio-campista em preto e branco com uma camisa do Corinthians.

Turbulência e rescisão com o Corinthians

Os problemas iniciaram ainda na pré-temporada, quando o jogador não se apresentou para iniciar os treinamentos com os clubes. Martínez retornou ao Brasil e se reapresentou apenas no dia 7 de fevereiro, mas relatou dores no joelho esquerdo e, após exames, foi confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O grande problema é que começaram a circular nas redes sociais imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas imagens, é possível ver uma proteção no joelho lesionado, justamente o que precisará ser operado.

Ciente da situação, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico do clube para que avaliasse os próximos passos. Internamente, já havia descontentamento pelo atraso na reapresentação do atleta.

Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno. Com todo esse contexto, o clube optou pela saída do atleta.

No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

José Martínez deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Passagem pelo Corinthians

José Martínez, de 37 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, clube com o qual conquistou o Supporters' Shield em 2020. Em seu país natal, defendeu Deportivo JBL (VEN) e Zulia (VEN), onde venceu a Copa Venezuela em 2018.

Pelo Corinthians, Martínez disputou 70 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O contrato do volante com o Timão era válido até 31 de dezembro de 2027.

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