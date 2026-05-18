Renan Lodi abre o jogo sobre Seleção Brasileira e Copa do Mundo: 'Se tivesse chegado seis meses antes'

O lateral-esquerdo do Atlético, Renan Lodi, falou abertamente sobre Seleção Brasileira e a ausência na Copa do Mundo. O jogador analisou os fatores que dificultaram sua presença entre os convocados e também projetou o próximo ciclo com a camisa amarelinha.

O lateral-esquerdo do Atlético, Renan Lodi, falou abertamente sobre Seleção Brasileira e a ausência na Copa do Mundo. O jogador analisou os fatores que dificultaram sua presença entre os convocados e também projetou o próximo ciclo com a camisa amarelinha.

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Lodi destacou que a instabilidade e as oscilações vividas pelo Galo ao longo do período acabaram prejudicando o desempenho individual, dificultando que conseguisse se destacar a ponto de garantir uma vaga na Seleção Brasileira:

— Claro que quando eu cheguei aqui eu tinha esse objetivo (Copa do Mundo). Teve a chegada do Jorge Sampaoli com alguns momentos que nós não estávamos tão bem, alguns momentos com o professor (Domínguez) aqui também a gente estava oscilando bastante. Ganhava um jogo, pedia outro, empatava, e isso vai dificultando para aparecer o coletivo e o individual do atleta. Mas não estou pensando nisso, estou pensando no melhor para o Galo — analisou o lateral

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Renan Lodi chegou ao Atlético no início da temporada, após passagem pelo futebol árabe. O lateral afirmou que, se tivesse retornado ao futebol brasileiro um pouco antes, poderia ter tido mais chances de voltar ao radar da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Além de comentar sobre a ausência no último Mundial, o jogador também demonstrou confiança em um novo ciclo com a camisa amarelinha e projetou a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030:

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— Se tivesse chegado aqui uns seis meses antes, pode ser que meu nome estaria ali. Tem outro ciclo também. Jogando aqui no Galo aproveitando tudo que vem me oferecendo, meus companheiros, meu nome tem tudo para estar no próximo ciclo — afirmou Lodi

Renan Lodi em Atlético x Mirassol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Lodi pela seleção brasileira

Renan Lodi fez parte do ciclo da Copa do Mundo de 2022 e chegou a ser apontado como um dos nomes cotados para integrar a convocação final para o Mundial do Catar. No entanto, o lateral acabou ficando fora da lista.

Após a Copa, o jogador voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira e participou de partidas das Eliminatórias em 2023. Sua última atuação com a amarelinha aconteceu em novembro daquele ano, no confronto contra a Colômbia, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz. Desde então, Lodi ainda recebeu novas convocações em outras oportunidades, mas acabou sendo cortado por conta de lesões.

Renan Lodi pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

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