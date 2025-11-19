Pesquisa revela os clubes mais odiados do Brasil; veja lista

O instituto Paraná Pesquisas, a pedido da revista Veja, apontou quais são os clubes mais odiados do Brasil. O resultado foi divulgado na terça-feira (18) e envolve 16 equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No levantamento, foram ouvidas 2.020 pessoas presencialmente em 26 estados do país, entre homens e mulheres, a partir de 16 anos em quantidade equivalente. Os dados foram recolhidos entre 6 e 10 de novembro.

Na pesquisa, quem participou poderia votar em apenas um time. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

😡Ranking dos clubes mais odiados do Brasil

1️⃣ Flamengo: 13,5%

2️⃣ Corinthians: 11,1%

3️⃣ Palmeiras: 7,7%

4️⃣ Vasco: 4,4%

5️⃣ São Paulo: 1,7%

6️⃣ Atlético-MG: 1,5%

7️⃣ Cruzeiro: 1,2%

8️⃣ Grêmio: 1,2%

9️⃣ Internacional: 1,0%

1️⃣0️⃣ Santa Cruz: 1,0%

1️⃣1️⃣ Bahia: 0,7%

1️⃣2️⃣ Sport: 0,6%

1️⃣3️⃣ Vitória: 0,6%

1️⃣4️⃣ Fluminense: 0,5%

1️⃣5️⃣ Santos: 0,5%

1️⃣6️⃣ Athletico: 0,4%

Outros times: 2,6%

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A pesquisa mostrou que os clubes de maiores torcidas do país lideram entre os mais odiados: Flamengo e Corinthians, além de Palmeiras, Vasco e São Paulo, que também integram o top-5 de mais torcedores.

O eixo MG-RS vem logo atrás, com Atlético-MG e Cruzeiro e a dupla Gre-Nal. O 'intruso' entre os 10 times mais odiados é o Santa Cruz, que conquistou o acesso na Série D e vai jogar a Série C em 2026.

continua após a publicidade

Outros seis clubes rejeitados foram mencionados pelos entrevistados, com índices abaixo de 1%. Entre eles, está o Athletico, único da Série B e que está próximo de retornar à Série A. Já 2,6% citaram equipes não reveladas.

As pessoas que responderam não odiar nenhum ou gostar de todos os clubes brasileiros somaram 42,2%, enquanto as que disseram não gostar de nenhum ou odiar todos representam 0,9%. Por fim, 6,1% não souberam responder ou não opinaram.