Em ranking atualizado das maiores torcidas do Brasil divulgado pelo portal "InfoMoney", o Flamengo vê a distância aumentar levemente em relação ao Corinthians. Botafogo e Internacional sofrem queda na porcentagem, enquanto o Atlético-MG apresenta expressivo aumento em relação à pesquisa mais recente divulgada pelo "Datafolha".

Confira ranking das maiores torcidas do Brasil na íntegra

Flamengo - 24,8% Corinthians - 19,4% Palmeiras - 8,1% São Paulo - 7,7% Vasco - 4,8% Grêmio - 4,4% Atlético-MG - 4% Santos - 3,1% Internacional - 2,9% Cruzeiro - 2,7% Sport - 2,7% Bahia - 2,5% Fluminense - 2,4% Botafogo - 2,1% Vitória - 1,9% Ceará - 1,6% Fortaleza - 1,4% Athletico-PR - 0,8% Coritiba - 0,6%

A pesquisa levou em consideração uma amostragem de 2.000 pessoas das classes A, B, C, D e E. O censo, que ocorreu entre os dias 6 e 20 de fevereiro, abrangeu as cinco regiões do país. Os números são do portal financeiro InfoMoney, em pesquisa feita pela TM20 Branding e Brazil Panels, e foram divulgados no evento Sport & Business Summit.

