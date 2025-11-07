menu hamburguer
Botafogo

Botafogo inicia trabalhos de transição com Montoro e Barrera

Dupla sofreu lesões durante a Copa do Mundo Sub-20, disputada no Chile

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
14:21
Álvaro Montoro em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Álvaro Montoro em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo divulgou fotos da atividade desta sexta-feira (7), no CT Lonier, e mostrou evoluções de Álvaro Montoro e Jordan Barrera, que já treinam com bola no gramado, mas ainda separados do elenco. A dupla sofreu lesões importantes no mata-mata da Copa do Mundo Sub-20, disputada no Chile, e iniciou o trabalho de transição.

➡️ Botafogo aumenta chance de classificação para a Libertadores; veja números

Montoro sofreu fratura na clavícula direita no jogo da Argentina contra a Nigéria, pela fase oitavas de final e precisou passar por cirurgia. O meia-atacante chegou a fazer parte da recuperação em seu país, ao lado de familiares, mas retorno na última semana e treina com uma proteção na região.

O argentino vinha sendo um dos destaques do time comandado por Davide Ancelotti quando foi cedido à seleção de seu país para o Mundial. Com o técnico Diego Placente, foi titular e camisa 10 dos Hermanos na Copa.

Jordan Barrera, por sua vez, teve lesão na parte posterior da coxa esquerda na vitória da Colômbia sobre a Espanha, nas quartas de final, e também foi cortado da Copa na época. O colombiano, contratado junto ao Junior Barranquilla, soma apenas quatro minutos com a camisa alvinegra na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, em junho. Depois disso, se lesionou e foi convocado.

Jordan Barrera soma apenas quatro minutos com a camisa do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Jordan Barrera soma apenas quatro minutos com a camisa do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo sofre com desfalques

O técnico Davide Ancelotti tem convivido com problemas no elenco do Botafogo e encontrado dificuldade em repetir escalações. Montoro e Barrera aumentariam o leque de opções no ataque na reta final em meio à briga por vaga na próxima Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo volta a campo neste domingo (9), fora de casa, contra o Vitória, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Glorioso soma 51 pontos e ocupa a sexta colocação.

