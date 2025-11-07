menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco tem dois jogadores convocados para a seleção da Colômbia

Colombianos enfrentam a Austrália em dois amistosos

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
11:38
Atualizado há 1 minutos
Carlos Cuesta Vasco
imagem cameraCarlos Cuesta posa com camisa do Vasco (Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco teve dois jogadores convocados para a seleção da Colômbia, divulgada nesta sexta-feira (7). O zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gómez voltam a vestir a camisa do time nacional pelo bom desempenho no clube carioca.

continua após a publicidade

A Data Fifa começa na segunda-feira (10), após a 33ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino recebe o Juventude em São Januário no sábado (8), às 18h. No período, a Colômbia enfrenta a Austrália em dois amistosos nos dias 15 e 18.

Contratado no meio do ano, a última vez que Gómez vestiu a camisa de sua seleção foi em novembro de 2024, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, quando defendia o Rennes, da França. O atacante de 23 anos fez um dos gols na derrota por 3 a 2 para o Uruguai e ficou no banco de reservas na derrota para o Equador.

continua após a publicidade

Cuesta chegou em setembro vindo do Galatasaray e estreou com gol no empate do Vasco com o Ceará. Enquanto defendia o clube turco, foi convocado para as eliminatórias em março deste ano, atuando contra o Brasil e Paraguai, jogo em que foi titular.

➡️ Pesquisa de torcida tem Flamengo líder e disputa acirrada entre Botafogo, Fluminense e Vasco na capital

Andrés Goméz VASCO
Andrés Goméz na apresentação do Vasco (Foto: Pedro CobaleaLance!

Outros convocados que atuam no Brasil

Além da dupla do Vasco, outros jogadores que atuam no Brasil também foram chamados para defender a seleção colombiana. O lateral Santiago Arias, do Bahia; o meia Jorge Carrascal, do Flamengo; e os atacantes do Internacional, Borré e Carbonero.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Convocação da Seleção da Colômbia
Convocação da seleção da Colômbia (Foto: Reprodução)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias