Vasco tem dois jogadores convocados para a seleção da Colômbia

O Vasco teve dois jogadores convocados para a seleção da Colômbia, divulgada nesta sexta-feira (7). O zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gómez voltam a vestir a camisa do time nacional pelo bom desempenho no clube carioca.

continua após a publicidade

A Data Fifa começa na segunda-feira (10), após a 33ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino recebe o Juventude em São Januário no sábado (8), às 18h. No período, a Colômbia enfrenta a Austrália em dois amistosos nos dias 15 e 18.

Contratado no meio do ano, a última vez que Gómez vestiu a camisa de sua seleção foi em novembro de 2024, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, quando defendia o Rennes, da França. O atacante de 23 anos fez um dos gols na derrota por 3 a 2 para o Uruguai e ficou no banco de reservas na derrota para o Equador.

continua após a publicidade

Cuesta chegou em setembro vindo do Galatasaray e estreou com gol no empate do Vasco com o Ceará. Enquanto defendia o clube turco, foi convocado para as eliminatórias em março deste ano, atuando contra o Brasil e Paraguai, jogo em que foi titular.

➡️ Pesquisa de torcida tem Flamengo líder e disputa acirrada entre Botafogo, Fluminense e Vasco na capital

Andrés Goméz na apresentação do Vasco (Foto: Pedro CobaleaLance!

Outros convocados que atuam no Brasil

Além da dupla do Vasco, outros jogadores que atuam no Brasil também foram chamados para defender a seleção colombiana. O lateral Santiago Arias, do Bahia; o meia Jorge Carrascal, do Flamengo; e os atacantes do Internacional, Borré e Carbonero.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Convocação da seleção da Colômbia (Foto: Reprodução)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.