Flamengo divulga informações sobre venda de ingressos para a final da Libertadores

A venda de ingressos para a torcida do Flamengo para a final da Libertadores começa neste sábado (8). Em suas redes sociais, o clube carioca divulgou as informações sobre a comercialização das entredas. A partida contra o Palmeiras será no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol inicia venda de ingressos para final entre Palmeiras e Flamengo (setor misto)

Os ingressos serão vendidos em forma escalonada. Ou seja, de acordo com a ordem do programa de sócio-torcedor do clube. O primeiro que abrirá será para os membros do Nação Maraca 1 (08/11, às 14h). Posteriormente, no dia seguinte, às 10h, os rubro-negros do plano Nação Maraca 2 poderão acessar a plataforma. Duas horas depois, os flamenguistas do Nação Maraca 3 acessarão os bilhetes.

A venda para o público geral, caso ainda tenha disponibilidade de ingressos, começa no dia 10, ainda com horário a definir. A comercialização será por meio do site libertadores.eleventickets.com. Cada torcida terá direito a 12.500 bilhetes.

continua após a publicidade

Data e hora das aberturas de vendas

08/11 às 14h: Nação Maraca 1

09/11 às 10h: Nação Maraca 2

09/11 às 14h: Nação Maraca 3

10/11 (horário a definir): Público Geral.

Torcida do Flamengo em jogo da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Valor do ingresso

O valor do ingresso destinado aos torcedores do Flamengo, para o Setor Norte, será vendido por US$95 (cerca de R$ 509).

Confira outras informações sobre a venda de ingressos para torcedores do Flamengo

Plataforma de Vendas

A comercialização será realizada exclusivamente pelo site libertadores.eleventickets.com. Todos os torcedores interessados deverão criar cadastro na plataforma para efetuar a compra.

Regras de Compra

- Cada sócio-torcedor titular do plano poderá adquirir 1 ingresso, de uso pessoal e intransferível.

Acesso ao Estádio

- Os ingressos serão disponibilizados via QR Code no aplicativo "Final Libertadores 2025" (ainda não disponível para download).

- O QR Code será liberado 72 horas antes da partida.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Documentação Obrigatória

- O torcedor deverá apresentar documento físico com CPF vinculado ao ingresso.

- Haverá checagem documental na entrada do estádio.

- O acesso será permitido somente com o documento em mãos e o aplicativo instalado com o QR Code aberto.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.