Prorrogação ou pênaltis: e se Vasco e Corinthians terminarem empatados?

Vasco e Corinthians disputam o título da Copa do Brasil neste domingo (21), no estádio do Maracanã. Após o empate sem gols no jogo de ida, na Neo Química Arena, as duas equipes entram em campo precisando de uma vitória no tempo normal para levantar a taça. Mas a pergunta é: se houver empate, é prorrogação ou pênalti? O Lance! te explica.
O que acontece se houver empate no tempo normal?
Caso o placar volte a terminar igualado após os 90 minutos, a decisão do título será definida nos pênaltis. Diferentemente das finais organizadas pela Conmebol, como Libertadores e Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil não prevê prorrogação na decisão e mantém o mesmo regulamento adotado em todas as fases do torneio.
Como chegam os finalistas?
Vasco
O Vasco chega à decisão buscando repetir o feito de 2011, quando conquistou o único título de Copa do Brasil de sua história. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino aposta na força do Maracanã e na solidez defensiva demonstrada ao longo do mata-mata, etapa em que eliminou Botafogo e Fluminense em disputas por pênaltis.
Para a final, porém, a equipe terá desfalques importantes. Lucas Piton, Jair, Adson e Mateus Carvalho estão fora da partida decisiva, o que pode exigir ajustes na escalação para o confronto deste domingo.
Corinthians
Do outro lado, o Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil, após as conquistas de 1995, 2002 e 2009. O time dirigido por Dorival Júnior chega à final com força máxima, sem desfalques por lesão ou suspensão. Depois de segurar o empate sem gols em casa no jogo de ida, o Timão tenta superar o retrospecto recente desfavorável no Maracanã para voltar a erguer um troféu nacional.
Confira informações sobre a final entre Vasco e Corinthians
Vasco e Corinthians disputam a final da Copa do Brasil neste domingo (21). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video. ➡️Clique para assistir no SporTV
📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)
📺 VAR: Marco Fazekas (MG)
