Diego Ribas revela detalhes da saída de Jorge Jesus do Flamengo
o "Flamengo de Jorge Jesus" virou referência na América
- Matéria
- Mais Notícias
Em entrevista à Romário TV, o ex-jogador Diego Ribas quebrou o silêncio e revelou bastidores inéditos da saída de Jorge Jesus do Flamengo, relembrando o clima de surpresa e incerteza que tomou conta do elenco com a decisão repentina do treinador de retornar ao Benfica em 2020.
ABC homenageia criança que viralizou como único torcedor do clube em escola
Fora de Campo
Jornal espanhol expõe dívida milionária do Corinthians com Memphis
Fora de Campo
Galvão Bueno comenta liderança do Palmeiras e manda recado: ‘Agora começa’
Fora de Campo
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Relembre a saída de Jorge Jesus do Flamengo
📖O contexto
Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019 e rapidamente transformou o time. Sob seu comando, o clube viveu uma das fases mais vitoriosas da história recente: Campeão da Libertadores (2019), após 38 anos; Campeão Brasileiro (2019), com recordes de pontos e gols; Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca (2020);
O início das especulações
Durante a pausa do futebol em 2020 por causa da pandemia de COVID-19, começaram rumores sobre o interesse do Benfica, clube português onde Jorge Jesus havia sido ídolo. Apesar disso, em junho de 2020, ele renovou com o Flamengo até 2021, o que passou a impressão de estabilidade. Pouco tempo depois, o Benfica demitiu Bruno Lage e fez uma proposta formal a Jorge Jesus.
✈️ A decisão e o anúncio
Em 17 de julho de 2020, Jorge Jesus comunicou oficialmente que estava deixando o Flamengo para retornar ao Benfica, de Portugal. A notícia caiu como uma bomba no Brasil, pois: Ele havia renovado o contrato há apenas um mês; Não concedeu entrevista coletiva de despedida;
Como relatou Diego, na entrevista, o principal motivo foi pessoal e emocional: ele queria estar mais perto da família em meio à pandemia, além do forte vínculo afetivo com o Benfica, clube onde se consolidou como técnico de elite na Europa.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias