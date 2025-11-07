Diego Ribas revela detalhes da saída de Jorge Jesus do Flamengo

Em entrevista à Romário TV, o ex-jogador Diego Ribas quebrou o silêncio e revelou bastidores inéditos da saída de Jorge Jesus do Flamengo, relembrando o clima de surpresa e incerteza que tomou conta do elenco com a decisão repentina do treinador de retornar ao Benfica em 2020.

Relembre a saída de Jorge Jesus do Flamengo

📖O contexto

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019 e rapidamente transformou o time. Sob seu comando, o clube viveu uma das fases mais vitoriosas da história recente: Campeão da Libertadores (2019), após 38 anos; Campeão Brasileiro (2019), com recordes de pontos e gols; Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca (2020);

O início das especulações

Durante a pausa do futebol em 2020 por causa da pandemia de COVID-19, começaram rumores sobre o interesse do Benfica, clube português onde Jorge Jesus havia sido ídolo. Apesar disso, em junho de 2020, ele renovou com o Flamengo até 2021, o que passou a impressão de estabilidade. Pouco tempo depois, o Benfica demitiu Bruno Lage e fez uma proposta formal a Jorge Jesus.

O técnico Jorge Jesus e o presidente Rodolfo Landim em 2019 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

✈️ A decisão e o anúncio

Em 17 de julho de 2020, Jorge Jesus comunicou oficialmente que estava deixando o Flamengo para retornar ao Benfica, de Portugal. A notícia caiu como uma bomba no Brasil, pois: Ele havia renovado o contrato há apenas um mês; Não concedeu entrevista coletiva de despedida;

Como relatou Diego, na entrevista, o principal motivo foi pessoal e emocional: ele queria estar mais perto da família em meio à pandemia, além do forte vínculo afetivo com o Benfica, clube onde se consolidou como técnico de elite na Europa.