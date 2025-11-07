Inteligência Artificial crava campeão e rebaixados do Brasileirão após 32ª rodada

A 32ª rodada do Brasileirão chegou ao fim na última quinta-feira (6). Após os resultados, o Palmeiras abriu três pontos de frente na liderança do campeonato. Outra mudança importante, foi a presença do Santos na zona de rebaixamento. Diante do cenário, o Lance! pediu para a Gemini, inteligência artificial do Googles, simular a reta final do torneio.

De acordo com a previsão da tecnologia, o Palmeiras irá se consagrar campeão do Brasileirão após o fim do campeonato. A inteligência apontou que a vantagem de quatro pontos do alviverde, conquistada após a 32ª rodada, será crucial para o desfecho vitorioso.

Na parte de baixo da tabela, a Gemini cravou o rebaixamento do Santos. Além do Peixe, a tecnologia também apontou para as quedas de Sport, Juventude e Fortaleza. Veja a simulação completa abaixo:

Simulação do Brasileirão pela IA

O Grande Campeão de 2025

Com a vantagem de 3 pontos e o histórico de vitórias na reta final, o Palmeiras consegue administrar a liderança. O Flamengo, apesar de fazer a sua parte, não consegue ultrapassar o rival.

G4: Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol.

Vagas adicionais (G6/G7): Bahia e Botafogo garantem a vaga.

Gemini previu o Palmeiras como campeão do Brasileirão de 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Zona de Rebaixamento (Z-4)

A disputa na parte de baixo da tabela é dramática até a última rodada. O Juventude e o Sport já estavam em situação muito delicada. A queda do Santos é o grande drama da simulação, não conseguindo reagir na reta final.

20º Rebaixado: Sport (Confirmando a lanterna)

19º Rebaixado: Juventude (Não consegue a reação)

18º Rebaixado: Fortaleza (Embora reaja, não é o suficiente devido aos jogos a menos)

17º Rebaixado: Santos (Apesar de lutar, a pressão da reta final e a situação ruim nos jogos atrasados não permitem a recuperação)