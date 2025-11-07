Inteligência Artificial crava campeão e rebaixados do Brasileirão após 32ª rodada
Campeonato vive reta decisiva
- Matéria
- Mais Notícias
A 32ª rodada do Brasileirão chegou ao fim na última quinta-feira (6). Após os resultados, o Palmeiras abriu três pontos de frente na liderança do campeonato. Outra mudança importante, foi a presença do Santos na zona de rebaixamento. Diante do cenário, o Lance! pediu para a Gemini, inteligência artificial do Googles, simular a reta final do torneio.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
De acordo com a previsão da tecnologia, o Palmeiras irá se consagrar campeão do Brasileirão após o fim do campeonato. A inteligência apontou que a vantagem de quatro pontos do alviverde, conquistada após a 32ª rodada, será crucial para o desfecho vitorioso.
Na parte de baixo da tabela, a Gemini cravou o rebaixamento do Santos. Além do Peixe, a tecnologia também apontou para as quedas de Sport, Juventude e Fortaleza. Veja a simulação completa abaixo:
Simulação do Brasileirão pela IA
O Grande Campeão de 2025
Com a vantagem de 3 pontos e o histórico de vitórias na reta final, o Palmeiras consegue administrar a liderança. O Flamengo, apesar de fazer a sua parte, não consegue ultrapassar o rival.
G4: Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol.
Vagas adicionais (G6/G7): Bahia e Botafogo garantem a vaga.
Zona de Rebaixamento (Z-4)
A disputa na parte de baixo da tabela é dramática até a última rodada. O Juventude e o Sport já estavam em situação muito delicada. A queda do Santos é o grande drama da simulação, não conseguindo reagir na reta final.
20º Rebaixado: Sport (Confirmando a lanterna)
19º Rebaixado: Juventude (Não consegue a reação)
18º Rebaixado: Fortaleza (Embora reaja, não é o suficiente devido aos jogos a menos)
17º Rebaixado: Santos (Apesar de lutar, a pressão da reta final e a situação ruim nos jogos atrasados não permitem a recuperação)
- Matéria
- Mais Notícias