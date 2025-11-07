Árbitro pernambucano apita Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão

O pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, de 38 anos, será o árbitro do jogo entre Cruzeiro e Fluminense, domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os assistentes e a equipe de VAR serão divulgados pela Comissão de Arbitragem da CBF nas próximas horas.

Rodrigo José Pereira de Lima já trabalhou em nove partidas de Cruzeiro e Fluminense nesta temporada. Nas 34 escalas da Comissão de Arbitragem da CBF foram quatro jogos da Raposa, todos pelo Brasileirão, e cinco do Tricolor carioca, quatro pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil.

O árbitro pernambucano apitou o empate do Cruzeiro com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbis, em 13 de abril, pela terceira rodada. Durante o jogo, ao mostrar cartão amarelo para Matheus Pereira, que havia feito uma brincadeira pedindo substituição para um jogador do Tricolor paulista caído no gramado, o árbitro não se lembrou do nome do meia cruzeirense e teve de perguntar a um auxiliar na beira do campo. Matheus Pereira ficou indignado e falou: "Ele não sabe o meu nome".

Rodrigo José Pereira não se lembrou do nome de Matheus Pereira em jogo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os outros jogos da Raposa apitados por Rodrigo José Pereira de Lima foram: 2 a 1 Palmeiras, no Mineirão, em 1º de junho, pela 11ª rodada; 0 a 2 Vasco, em São Januário, em 27 de setembro, pela 25ª rodada; e 1 a 0 Fortaleza, em 18 de outubro, no Mineirão, pela 29ª rodada.

Árbitro pernambucano já anulou gol do Fluminense neste Brasileirão

Rodrigo José Pereira de Lima apitou a estreia do Fluminense no Brasileirão, a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, em 29 de março, na Arena Castelão. Depois, a vitória pelo mesmo placar sobre o Corinthians, em 16 de abril, na Neo Química Arena, pela quarta rodada; e a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, em 24 de maio, no Maracanã, pela 10ª rodada.

Técnico Zubeldía reclamou de gol anulado por Rodrigo José Pereira (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no Estádio Maião, em 8 de outubro, em jogo atrasado pela 13ª rodada, o técnico do Fluminense Luis Zubeldía reclamou muito da atuação de Rodrigo José Pereira de Lima. O árbitro, com recomendação do VAR Caio Max Augusto, anulou gol de Lucho Acosta, quando o placar ainda estava em branco.

Rodrigo Pereira de Lima ainda apitou o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a vitória do Tricolor carioca por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, em 30 de julho.