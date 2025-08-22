A Conmebol Libertadores 2025 terá um feito inédito: todos os oito clubes classificados para as quartas de final já levantaram a taça em algum momento da história. Vélez Sarsfield, Racing Club, Estudiantes, River Plate, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e LDU seguem vivos na disputa e carregam o peso da tradição em busca de mais uma “Glória Eterna”.

O equilíbrio entre os países também chama a atenção. A Argentina é quem domina a lista, com quatro representantes, seguida pelo Brasil, com três, e pelo Equador, com um. Essa combinação reforça a competitividade da edição e amplia as expectativas para confrontos de alto nível entre gigantes do continente.

Argentina supera Brasil em número de classificados

Após sete anos, os clubes argentinos voltam a ser maioria em relação aos brasileiros nas quartas de final da Libertadores. Estudiantes, Racing, River e Vélez formam o quarteto “hermano”, enquanto o trio brasileiro é composto por São Paulo, Flamengo e Palmeiras. A LDU, do Equador, completa o grupo de classificados, repetindo o equilíbrio visto em 2018, ano em que o River conquistou o título contra o Boca.

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025

As quartas de final da Conmebol Libertadores foram definidas nesta quinta-feira (21), com o encerramento das oitavas de final. Os confrontos da próxima fase terão duelos entre brasileiros e argentinos, além de um embate entre clubes do Brasil e do Equador: São Paulo enfrenta a LDU, o River Plate mede forças com o Palmeiras, o Vélez Sarsfield encara o Racing e o Estudiantes terá pela frente o Flamengo.

