Flaco López admite partida ruim do Palmeiras na Libertadores: ‘Erramos muitas coisas’

O Palmeiras garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores após empatar por 0 a 0 com o Universitario, do Peru, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. O resultado foi suficiente graças à goleada por 4 a 0 construída no jogo de ida, que deu tranquilidade ao time na busca pela classificação.

continua após a publicidade

Na próxima fase, o Verdão terá pela frente o River Plate, que eliminou o Libertad nos pênaltis. Como dono da melhor campanha da competição até aqui, o time brasileiro terá a vantagem de decidir em casa o confronto.

Há 30 anos, Pacaembu deixava de ser palco de futebol para virar cenário de 'guerra'

Apesar da vaga assegurada, os jogadores reconheceram que o desempenho na partida de volta ficou aquém do esperado.

— Erramos muitas coisas [hoje] e agora é ouvir o treinador para nos preparar para o próximo jogo. Ainda bem que construímos uma boa vantagem no jogo da ida. Somos uma equipe que sempre tem mudanças, às vezes mudamos a forma de jogar por conta do adversário, o que atrapalha a nossa adaptação, mas é do jogo — afirmou Flaco López.

continua após a publicidade

As quartas de final serão disputadas em setembro: os jogos de ida acontecerão entre os dias 16 e 18, enquanto as partidas de volta estão previstas para 23, 24 e 25. As semifinais serão em outubro, e a decisão, em jogo único, está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Além do prestígio esportivo, a classificação também significa reforço no caixa. Cada clube garantiu mais US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões) pela vaga. Quem avançar à semifinal levará US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões), enquanto os finalistas asseguram no mínimo US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). O grande campeão embolsará US$ 24 milhões (R$ 136 milhões), premiação recorde da competição.

continua após a publicidade

Agora, o Palmeiras vira a chave e se concentra no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será já nesta segunda-feira, contra o Sport, novamente no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela 21ª rodada da competição.