Argentina volta a desbancar Brasil nas quartas de final da Libertadores após sete anos
Times argentinos são maioria entre os classificados para a próxima fase da competição
O Brasil voltou a não ser maioria entre os times classificados para as quartas de final da Libertadores após sete anos. Com o encerramento da disputa das oitavas da competição, foram definidos os oito classificados à próxima fase; entre eles, quatro argentinos, três brasileiros e um equatoriano.
Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield representam a Argentina nas quartas Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os clubes brasileiros que seguem na disputa, enquanto a LDU, do Equador, completa a lista de classificados.
Esta é a primeira vez que o Brasil não é o país com mais representantes entre os oito melhores times da América do Sul desde 2018, temporada que também marcou o último título estrangeiro da Liberta, com o River Plate sendo campeão na final contra o Boca Juniors. Na ocasião, assim como neste ano, quatro argentinos e três brasileiros estavam nas quartas; o chileno Colo-Colo completava a lista. Em 2020, os hermanos chegaram a igualar os "brasucas" com três times, mas não superaram.
Classificados às quartas de final da Libertadores por país desde 2018
2025
Argentina (4): Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield;
Brasil (3): Flamengo, Palmeiras e São Paulo;
Equador (1): LDU.
2024:
Brasil (5): Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo;
Argentina (1): River Plate;
Chile (1): Colo-Colo;
Uruguai (1): Peñarol.
2023:
Brasil (3): Fluminense, Internacional e Palmeiras;
Argentina (2): Boca Juniors e Racing;
Colômbia (1): Deportivo Pereira;
Paraguai (1): Olimpia.
2022:
Brasil (5): Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras;
Argentina (3): Estudiantes, Talleres e Vélez Sarsfield.
2021:
Brasil (5): Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo;
Argentina (1): River Plate;
Equador (1): Barcelona;
Paraguai (1): Olimpia.
2020:
Argentina (3): Boca Juniors, Racing e River Plate;
Brasil (3): Grêmio, Palmeiras e Santos;
Paraguai (1): Libertard;
Uruguai (1): Nacional.
2019:
Brasil (4): Grêmio, Internacional, Flamengo e Palmeiras;
Argentina (2): Boca Juniors e River Plate;
Equador (1): LDU;
Paraguai (1): Cerro Porteño.
2018:
Argentina (4): Atlético Tucumán, Boca Juniors, Independiente e River Plate;
Brasil (3): Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras;
Chile (1): Colo-Colo.
Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025
As quartas de final da Conmebol Libertadores foram definidas nesta quinta-feira (21), com o encerramento das oitavas de final. Os confrontos da próxima fase terão duelos entre brasileiros e argentinos, além de um embate entre clubes do Brasil e do Equador: São Paulo enfrenta a LDU, o River Plate mede forças com o Palmeiras, o Vélez Sarsfield encara o Racing e o Estudiantes terá pela frente o Flamengo.
- São Paulo x LDU (1)
- River Plate x Palmeiras (2)
- Vélez Sarsfield x Racing (3)
- Estudiantes x Flamengo (4)
