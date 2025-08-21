O Brasil voltou a não ser maioria entre os times classificados para as quartas de final da Libertadores após sete anos. Com o encerramento da disputa das oitavas da competição, foram definidos os oito classificados à próxima fase; entre eles, quatro argentinos, três brasileiros e um equatoriano.

Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield representam a Argentina nas quartas Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os clubes brasileiros que seguem na disputa, enquanto a LDU, do Equador, completa a lista de classificados.

Esta é a primeira vez que o Brasil não é o país com mais representantes entre os oito melhores times da América do Sul desde 2018, temporada que também marcou o último título estrangeiro da Liberta, com o River Plate sendo campeão na final contra o Boca Juniors. Na ocasião, assim como neste ano, quatro argentinos e três brasileiros estavam nas quartas; o chileno Colo-Colo completava a lista. Em 2020, os hermanos chegaram a igualar os "brasucas" com três times, mas não superaram.

Classificados às quartas de final da Libertadores por país desde 2018

2025

Argentina (4): Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield;

Brasil (3): Flamengo, Palmeiras e São Paulo;

Equador (1): LDU.

2024:

Brasil (5): Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo;

Argentina (1): River Plate;

Chile (1): Colo-Colo;

Uruguai (1): Peñarol.

2023:

Brasil (3): Fluminense, Internacional e Palmeiras;

Argentina (2): Boca Juniors e Racing;

Colômbia (1): Deportivo Pereira;

Paraguai (1): Olimpia.

2022:

Brasil (5): Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras;

Argentina (3): Estudiantes, Talleres e Vélez Sarsfield.

2021:

Brasil (5): Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo;

Argentina (1): River Plate;

Equador (1): Barcelona;

Paraguai (1): Olimpia.

2020:

Argentina (3): Boca Juniors, Racing e River Plate;

Brasil (3): Grêmio, Palmeiras e Santos;

Paraguai (1): Libertard;

Uruguai (1): Nacional.



2019:

Brasil (4): Grêmio, Internacional, Flamengo e Palmeiras;

Argentina (2): Boca Juniors e River Plate;

Equador (1): LDU;

Paraguai (1): Cerro Porteño.



2018:

Argentina (4): Atlético Tucumán, Boca Juniors, Independiente e River Plate;

Brasil (3): Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras;

Chile (1): Colo-Colo.

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025

As quartas de final da Conmebol Libertadores foram definidas nesta quinta-feira (21), com o encerramento das oitavas de final. Os confrontos da próxima fase terão duelos entre brasileiros e argentinos, além de um embate entre clubes do Brasil e do Equador: São Paulo enfrenta a LDU, o River Plate mede forças com o Palmeiras, o Vélez Sarsfield encara o Racing e o Estudiantes terá pela frente o Flamengo.

São Paulo x LDU (1)

River Plate x Palmeiras (2)

Vélez Sarsfield x Racing (3)

Estudiantes x Flamengo (4)